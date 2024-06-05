Энергия добра объединяет

На сегодняшний день Юлия Кирилловская развивает три крупных направления: «Экология», «Благотворительность», «Здоровье». Экологический вектор формирует культуру бережного отношения к окружающей среде. Социальная благотворительность направлена на опеку и поддержку нуждающихся в помощи, а также на содействие другим инициативным группам, особенно начинающим. Направление заботы о здоровье предусматривает информирование людей о профилактике заболеваний, о здоровом образе жизни и проведение акций, направленных на доступность, своевременность получения рекомендаций и помощи специалистов.

Юлия Сергеевна рассказала о своей деятельности и поделилась планами на будущее.

– Один из важных принципов нашей работы можно сформулировать так: «Не догоняй – притягивай». Мы согласны с теорией малых дел в нашей сфере. Это работает. Каждый вносит свой посильный вклад. Все малое объединяется в великое. Вместе мы становимся сильнее и у нас появляется больше возможностей.

– Юлия, скажите, когда для Вас слово «экология» приобрело смысл и что послужило основой формирования Вашего экологического мышления?

– Эти взгляды можно и нужно развивать всю жизнь, но начинается воспитание экологической культуры в детстве. Я родилась и выросла в Кингисеппе. Моя мама работала в сфере ЖКХ, папа – на заводе по переработке отработанных аккумуляторных батареек. Нашей семье всегда была близка тема ответственного и бережного отношения к окружающей среде. Впоследствии я получила образование по специальности «инженер-эколог». И когда у меня появилась своя семья, возникла абсолютная уверенность в актуальности и необходимости развития экологического направления.

– С чего началась Ваша активная деятельность?

– Началось с опыта спортивно-экологического направления: в 2018 году, в составе команды волонтеров, я участвовала в подготовке к чемпионату мира по футболу стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, который посетили гости со всего мира. По требованиям ФИФА необходимо было организовать раздельный сбор мусора – это единый стандарт для всех принимающих стран.

Данное направление меня заинтересовало – появилась идея организовать раздельный сбор в Кингисеппе. Тогда я разместила пост в соцсетях о том, что люблю мой родной город и хочу, чтобы в нем были созданы все условия для развития экологической культуры и сохранения природы. Так, с маленьких шагов начала формироваться наша инициативная группа.

Прежде чем перейти к активной деятельности, мы проделали огромную подготовительную работу по поиску пунктов приема и переработки вторсырья. Уже тогда появилась еще одна благая цель – мы хотели развиваться сами и одновременно привлекать именно наших местных предпринимателей. Проводили акции по информированию жителей города о принципах раздельного сбора отходов и получению от них обратной связи.

– Развитие шло поступательно?

– Да. В 2019 году мы отправили запрос на присоединение к общероссийскому экологическому движению «РазДельный Сбор». И с 11 мая 2019 года каждую последнюю субботу месяца начали проводить различные экологические акции.

В августе 2020 года при поддержке МКУ «Центр культуры, спорта, молодежной политики и туризма» Кингисеппского района я посетила форум «Ладога», который служит площадкой для создания и реализации молодежных проектов по многим социокультурным направлениям.

На этом мероприятии, во время встречи с главой 47 региона Александром Дрозденко, я внесла свои предложения по развитию экологической повестки в Кингисеппском районе, и Александр Юрьевич пригласил меня в общественный экологический Совет при губернаторе Ленинградской области. Уже в декабре 2020 года нам удалось запустить пилотный проект по раздельному сбору стекла и пластика в Кингисеппском районе. Мы стали первыми участниками этого эксперимента, осознавали его значимость и чувствовали большую ответственность, так как от результатов нашей работы зависела судьба раздельного сбора отходов во всей области.

День, когда стартовал проект и появились первые контейнеры для раздельного сбора, а это случилось 4 декабря, стал невероятным днем – единение жителей вокруг этой идеи было потрясающим! Как выяснилось в процессе реализации проекта, наши горожане активны и превосходно информированы: контейнеры наполнялись быстро, и сортировалось все правильно. Все возникающие вопросы решались совместно и очень оперативно. Наше движение стремительно набирало обороты – присоединялось все больше активистов и неравнодушных граждан – нередко целыми организациями.

Проект был признан успешным и получил дальнейшее продолжение на территории пятнадцати районов области! Важную роль в развитии нашей деятельности сыграла тогда и продолжает играть сейчас поддержка местных СМИ – газет «Время» и «Восточный берег».

– Получается, добрые дела объединяют?

– Наш проект «Сердца ДоброТы» объединяет талантливых и светлых людей. Радует, что в нашем движении участвуют и государственные ведомства, и крупные организации, и представители малого предпринимательства, и неравнодушные жители нашего района. Многочисленные совместные мероприятия с друзьями, партнерами – это замечательный опыт сотрудничества и интересной работы. За эти годы было реализовано большое количество акций, проектов, инициатив, принято участие во множестве праздников и мероприятий как районного, так и международного уровня.

– Пожалуйста, расскажите подробнее.

– Мы позиционируем «Сердца ДоброТы» как отдельный проект, потому что наша команда проводит большое количество акций. Началось все с акций последней субботы месяца экологического движения «РазДельный Сбор». Потом появились «Чистые Игры», акции «ЭлектроВесна», «ЭлектроОсень», «Елки.Палки.Щепа», онлайн марафон «О, да, вторсырье!», «Утилизируй шины правильно».

Таким образом мы реализуем в нашем городе интересные экологические акции, которые представлены в России. Вместе с командой выезжаем на всероссийские слеты экоактивистов, чтобы делиться своим опытом и перенимать успешный опыт коллег.

Районные и городские праздники, фестивали «Папин день», «Green King» – это всегда интересные площадки для игровых лекций, мастер-классов по экологическому просвещению. Для нас нет мелочей, все важно. Многие наши мероприятия имеют конкретную направленность.

Добрые инициативы актуальны и в спортивной сфере. Например, «экологизация» стадиона в микрорайоне Касколовка. Мы поставили контейнеры и организовали раздельный сбор мусора. Стараемся формировать и развивать экологическую культуру болельщиков, и с этой точки зрения поддерживаем наших футболистов.

Наш опыт участия в грантовом конкурсе вдохновил лидеров баскетбольного сообщества написать свой социальный проект, а впоследствии ребята создали свою федерацию.

Также наши информационные акции служат площадкой для озвучивания идей активных жителей города. К нам приходили многие представители инициативных групп, которые получили широкую огласку и нашли сторонников.

На одной из наших информационных акций нам удалось собрать деньги на лечение нашего земляка.

Один из новых проектов – «Здоровое сердце» – направлен на популяризацию здорового образа жизни. В этом году особое внимание мы уделили кардиологическому направлению. Во время проведения акции врачи кингисеппской больницы провели серию лекций. Также у жителей была возможность сдать анализы и пройти некоторые обследования. Такие мероприятия мы планируем проводить не реже четырех раз в год.

– То есть, вы беретесь за любое начинание и успешно его реализуете?

– Мы внимательно относимся ко всем возможностям, позволяющим реализовать наши идеи. Например, грантовые конкурсы – хорошая база, чтобы начать воплощать свои замыслы. Благодаря грантовой поддержке, предоставленной в результате победы на конкурсе «Энергия инициатив > Наш край. Наша ответственность» мы установили в Кингисеппе в трех районах контейнеры в виде сердца для сбора пластиковых крышечек – три «Сердца ДоброТы».

В рамках нашего проекта мы посетили в Санкт-Петербурге производство уличной мебели из песка и пластика «Умная среда». Наша команда подготовила хорошую программу для горожан, рассказывающую о переработке пластика. И в скором времени нам удалось установить в городе четыре прочных лавочки, не имеющих срока годности, изготовленных из крышечек, которые кингисеппцы собирали целый год в контейнеры «Сердца ДоброТы».

Те производства, которые перерабатывают крышечки, принимают их не мешками, а тоннами. В дальнейшем по вопросу переработки крышечек мы объединились тремя городами – Сланцы, Ивангород, Кингисепп: успешное взаимодействие под кодовым названием «СлИвКи» продолжается по сей день, и уже не только по теме крышечек.

Вместе мы оказываем финансовую, информационную, организационную поддержку различным благотворительным инициативам: «Кингисепп. Доброе сердце», «Милосердие Кингисепп», «Своих не бросаем. Кингисепп». Мы не остались в стороне с началом спецоперации и активно принимаем участие в поддержке наших военнослужащих.

Все направления нашей деятельности настроены на продуктивную долгосрочную работу. А это возможно только благодаря взаимной поддержке и объединению с единомышленниками. Я очень благодарна друзьям, соратникам и партнерам за такое взаимодействие: руководству и администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»; депутатскому корпусу; Женсовету Кингисеппского района; комитету по образованию; комитету по спорту, культуре, молодежной политике и туризму; компании «ЕвроХим»; Центру творческого развития; коворкинг-библиотеке; сети кинотеатров «Люмен»; общественной организации «Семейный информационный центр»; АНО «Экологичное Развитие»; кондитерской «Prima.Baker»; пиццерии «Додо»; Союзу эковолонтерских организаций; «Сбербанку»; «Движению Первых»; гипермаркету «Лента»; проекту «Мастерская новых возможностей»; ТК «Норд»; ООО «Портэнерго»; агентству «Party Hard»; клубу «Кингисеппский волонтер», руководству «Общественного центра», тренерам клуба бокса «Ринг», «Боевой школе. Кингисепп» и многим-многим другим.

Душевно благодарю всех земляков, потому что хотя бы раз каждый кингисеппец участвовал в каком-нибудь из наших мероприятий и, надеюсь, частичка добра осталась в каждом сердце.

– Даже если человек все понимает и разделяет экопринципы, перейти к действию не всегда легко. С чего начать дома?

– С малого. Чтобы осуществлять сбор всех отходов раздельно, нужно подготовиться как морально, так и организационно – продумать места хранения, чтобы не нарушать домашний комфорт. Поэтому можно начинать со сбора пластиковых крышечек, участвовать в наших акциях, в том числе и по сбору вторсырья, собирать в школу макулатуру детям и внукам.

Уличные контейнеры для раздельного сбора легко обнаружить, воспользовавшись нашей картой recyclemap.ru. Кроме того, существуют специализированные организации, которые принимают определенные виды отходов. Далее, как мы часто замечаем, включается цепная реакция: когда выбросил крышечку с перспективой, то подумаешь и о бутылочке.

– Каковы ваши планы на будущее?

– Новых замыслов много. Планируем и дальше оказывать разноплановую поддержку другим волонтерским сообществам. Начинаем программу по проектной поддержке всех желающих: «От идеи – до реализации проекта».

В ряды наших волонтеров вступают люди разных возрастов – от старшеклассников до пенсионеров. Хотелось бы больше активности от поколения 35+, уже имеющего и определенный жизненный опыт, и достаточно сил, обладающего большим потенциалом, в том числе и в поддержке экологических начинаний своих детей, которые в наше время лучше подкованы в этой сфере, благодаря вкладу системы образования.

Мы думаем над новым проектом, благодаря которому можно было бы приобрести оборудование по переработке пластика. В перспективе можно было бы объединиться с коллегами, реализующими социально значимый проект по адаптации и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и дать им дополнительную возможность реализовываться и чувствовать себя комфортно.

Создание многофракционного пункта по сбору мусора в Кингисеппе позволило бы разделять более разнообразный спектр отходов. Соответственно, больше вторичного сырья было бы переработано в качественные новые изделия, что, в конечном итоге, способствовало бы уменьшению площадей свалок.

Очень хочется развивать наш город в разных сферах, в том числе, приглашать и заинтересовывать как можно больше профессионалов своего дела. Одна из ближайших целей – разработка и реализация гостеприимной встречи студентов-медиков, которые приедут на практику летом.

– Что вдохновляет Вас в работе?

– Результаты труда, которые проявляются многогранно: и в материальных объектах, например, успешно функционирующие контейнеры для сбора раздельного сырья, созданные нами предметы благоустройства, и в формировании ценностей у юного поколения и людей более старшего возраста.

Мотивирует участие, поддержка и объединение все большего количества сторонников нашего движения, что также можно считать показателем ценности и значимости нашей работы.

Объединение с другими инициативными группами по разным направлениям позволяет эффективнее взаимодействовать и достигать больших успехов. Это огромный вклад в формирование общества доброты, взаимопомощи, культуры – мощной движущей силы нашей страны. Вместе мы сильнее!

– Какая фраза отражает Вашу жизненную позицию? Что бы вы хотели сказать читателям?

– Я очень люблю фразу: «Все, что ты можешь себе представить, ты можешь сделать». Нужно верить в свои силы и воплощать свои мечты. Если вы знаете, как сделать жизнь лучше, и не только свою, но и других людей, пробуйте! А наш проект «Сердца ДоброТы» всегда готов помочь и поддержать!

С. Кудрявцева

При поддержке комитета по печати Ленинградской области