Гатчинский район выделяет землю героям

3 июня сотрудники администрации и журналисты побывали в Кобринском поселении и посмотрели земельные участки, которые получили местные жители – семьи участников военной спецоперации.

Супруга ветерана боевых действий Анастасия Максакова с радостью продемонстрировала свои новые владения – 10 соток в деревне Покровка на Колхозной улице. Пока что здесь – кусты и трава, но в планах у семьи – строительство небольшого дома. Ожидание этого надела земли оказалось недолгим, процесс оформления – простым и быстрым.

- Мы получили участок гораздо раньше, чем рассчитывали, – призналась Анастасия Константиновна. – Никаких проблем не возникло, администрация быстро подготовила документы, что, конечно, приятно.

Супруг Анастасии – Максим Максаков был мобилизован в 2022 году. Отправился в зону спецоперации, воевал, получил ранение, попал в госпиталь. Сейчас рана затянулась, но возникли другие проблемы со здоровьем, и Максим Сергеевич ждет демобилизации.

- Муж подал документы через фонд «Защитники Отечества» в октябре прошлого года, а в апреле нас пригласили на распределение участков, – рассказывает Анастасия Максакова. – Так как мы жители Кобринского поселения, то и участок получали здесь. В планах на ближайший год – выровнять поверхность и поставить забор. В дальнейшем будем ставить небольшой домик как приданое нашей дочери. Сейчас ей только восемь, но в перспективе это будет ее дом. Я очень благодарна гатчинскому отделению фонда «Защитники Отечества» и особенно нашему куратору: Лидия Николаевна Лата – такой отзывчивый человек, она так много нам помогает, по любым вопросам, спасибо ей огромное. И всем сослуживцам супруга и их женам я советую обращаться за помощью в фонд «Защитники Отечества».

Новые соседи счастливых обладателей земли на Колхозной – семья Никиты и Светланы Венедиктовых. Их десять соток находятся на смежном участке.

- Мы быстро встали на очередь через МФЦ – это было в ноябре, а уже весной нас пригласили на собрание и предложили землю. Планов и идей много, у нас двое сыновей и, конечно, на природе, в своем доме будет просторнее. Но с учетом того, что муж скоро отбывает обратно в зону СВО, одной мне будет тяжеловато, – призналась Светлана.

Никита отправился на фронт, когда началась мобилизация, и уже второй год воюет на харьковском направлении. Позывной у него – Док. Потому что военно-полевой «доктор», хотя и без медицинского образования, но с медицинскими познаниями. Так получилось, что с самого начала он стал оказывать первую помощь товарищам, вытаскивать раненых из-под обстрела, с минного поля, делать перевязки, которые не дают бойцам истечь кровью. Скоро Док должен будет вернуться в зону боевых действий. Светлана с маленькими сыновьями останутся ждать, чтобы всем вместе потом строить дом на новом участке.

Как рассказал глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко, в поселении было мобилизовано больше 40 человек. Семеро из них, будучи в отпуске, получили статус ветерана боевых действий, встали на очередь на земельные участки, и всем семерым земля уже предоставлена. Всего участки по 105-оз в Кобринском получили 12 человек.

- В очереди у нас осталось 30 человек, – говорит Вячеслав Викторович. – По большей части, это участники спецоперации, но есть также «чеченцы» и «афганцы». Кобринская администрация сформировала и направила в Гатчинский район 11 схем земельных участков для предоставления ветеранам боевых действий по 105-оз. Также мы подали «пятна» для формирования земельных участков за счет средств Гатчинского района. Наша задача – по максимуму обеспечить ветеранов боевых действий землей. В нашем поселении такая возможность есть. Некоторые участки формируем заново, для других просто выискиваем свободную территорию – они уже с инфраструктурой, с дорогами.

По состоянию на 3 июня, в Гатчинском районе поступило 956 заявлений от ветеранов боевых действий, в том числе от участников специальной военной операции и членов семей погибших. Всего ветеранам боевых действий, включая участников СВО и родственников погибших, было предоставлено 63 земельных участка, из них 38 – в прошлом году и 25 – в этом полугодии. В июне в администрации Гатчинского района запланировано заседание комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность земельных участков отдельным категориям граждан в рамках областного закона № 105-оз, где будет выделено еще 32 земельных участка.

Земля для индивидуального жилищного строительства – не менее 10 соток – будет предоставлена в Новосветском поселении – в Пустошке, в Сиверском поселении – в деревнях Большево, Дружноселье и непосредственно в поселке Сиверском, в Таицком поселении в Тихвинке, в Пудостьском – в деревне Покизен-Пурской, в Пудомягском – в деревне Вяхтелево и в Веревском поселении в деревне Бугры.

На сегодняшний день по 105-оз земельные участки уже выданы в Кобринском, Сусанинском, Сяськелевском, Вырицком, Пудомягском, Сиверском, Дружногорском, Таицком и Веревском поселениях. Кроме того, на 3 июня было подано 71 заявление на получение земельного сертификата участниками спецоперации, выдано – 64 сертификата.

Екатерина Дзюба