Цветы — к монументу на Мемориальном комплексе в Зайцево

5 июня 2024 г. в рамках проведения XXVII Петербургского международного экономического форума заместитель Главы Переходного суверенного совета Республики Судан Малик Агар возложил цветы на Мемориальном комплексе Мирным гражданам Советского Союза, погибшим в ходе Великой Отечественной войны, расположенном в д. Зайцево Гатчинского района Ленинградской области.

По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко в церемонии возложения приняли участие первый заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков и председатель комитета по внешним связям Ленинградской области Олег Коновалов.

Для делегации Переходного суверенного совета Республики Судан была проведена экскурсия. Гости региона не только узнали историю создания этого знакового памятника, но и прочувствовали боль и страдания людей, ставших прототипами для скульптур и барельефов мемориала, узнали пронзительные трагические истории о судьбах мирных граждан – жертв войны, которыми поделились архивы со всей России.