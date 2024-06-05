В Ленобласти земельный капитал многодетным перечислят быстрее

«По обращениям семей ускорили перечисление средств земельного капитала с 90 до 60 дней. Постановление разработано по обращению на мою прямую линию семьи из Лодейнопольского района», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Многодетная семья в Ленинградской области может получить земельный участок на территории региона за счёт земельного капитала. Это может быть земельный участок для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ), либо для садоводства.

Первым этапом оформления земельного капитала является получение многодетной семьёй сертификата «Земельный капитал в Ленинградской области». За получением сертификата многодетные семьи обращаются в органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) по месту жительства.

Вторым этапом является обращение за распоряжением средствами земельного капитала, которые, при принятии положительного решения, будут направляться лицу, продавшему земельный участок владельцу сертификата.





Фото freepick.com