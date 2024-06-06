Бизнес подключается к социальному паспорту Ленобласти

Проект предусматривает предоставление мер социальной поддержки с использованием нефинансового банковского процессинга.

«Внедрение электронных финансовых инструментов является неотъемлемой частью жизни современного человека, с помощью них теперь получать меры социальной поддержки становится проще и быстрее. Получение выплат с использованием электронного сертификата позволит семьям с детьми покупать в магазинах сети Х5 товары детского ассортимента, школьную и спортивную форму, письменные и другие канцелярские принадлежности с помощью банковской карты «Мир», к которой привязан электронный сертификат. Технология позволит сократить сроки получения выплат семьям. Ленобласть приглашает бизнес к участию в проекте, мы рады, что такие крупные компании, как Х5, открыты для сотрудничества, ритейлер будет вместе с нами внедрять современные технологии в социальные государственные сервисы», — сказал глава региона Александр Дрозденко.

Ленобласть и «Корпоративный центр Х5» определят общие принципы взаимодействия и совместной работы по внедрению технологий «социального казначейства» для адресной поддержки населения.

С использованием электронного сертификата на старте планируется предоставление нескольких мер социальной поддержки:

- Назначение многодетным семьям и многодетным приемным семьям денежной выплаты на приобретение комплекта детской одежды для посещения школьных занятий и школьных письменных принадлежностей;

- Назначение единовременного пособия при рождении ребенка на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.

Механизм позволит получателям мер поддержки в Ленинградской области с использованием электронного сертификата приобретать в торговых точках партнеров проекта товары с оплатой за счет средств бюджета.