Ленобласть расширяет линейку областных товаров в торговых сетях

«ПАО «Магнит» уже имеет на территории Ленинградской области серьезную складскую базу, сделаны очень серьезные инвестиции, соглашение о которых, кстати, мы тоже подписывали в рамках Петербургского экономического форума. Сейчас речь идет о дальнейшем развитии: будем совместно подбирать площадку для строительства еще одного большого логистического комплекса.

В девяти гипермаркетах на территории Ленинградской области уже представлены фермерские продукты, и, конечно, мы как субъект заинтересованы в том, чтобы это сотрудничество также развивалось, и не только продукты, но и другие товары производителей из Ленинградской области были представлены в сети», – прокомментировал Александр Дрозденко.

Подписанное Соглашение предполагает расширение деловых контактов между хозяйствующими субъектами Ленинградской области, в том числе фермерскими хозяйствами; проведение сельскохозяйственных ярмарок на территории розничной сети «Магнит» в Ленинградской области; реализацию проекта «Фермерский дворик» – выделение отдельной зоны для размещения продукции сельхозпроизводителей; консультации товаропроизводителей по правилам отбора поставщиков и заключения договоров поставки; проведение закупочных сессий для увеличения объемов сбыта продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Ленинградской области.