«Лесная сказка» открыла летний сезон-2024

Открытие летней смены собрало ребят на площадке, где проходят линейки. Поднятие флага, доклад командиров отрядов и приветствие почетных гостей – все в лучших советских традициях.

К ребятам обратился заместитель главы администрации Гатчинского района по развитию социальной сферы Павел Иванов.

- Поздравляю с началом лета и каникул! Эти дни вам навсегда запомнятся, и у каждого здесь будет возможность проявить себя и реализовать свои таланты, - сказал Павел Иванов.

Председатель комитета образования Гатчинского района Марина Шутова пожелала мальчишкам и девчонкам на время забыть о школьной парте, набраться сил, здоровья и энергии на следующий учебный год, насладиться отдыхом, яркими солнечными днями, развлечениями и новой дружбой, которая зачастую остается на всю жизнь.

Председатель совета ветеранов Таицкого поселения Людмила Анатольевна Ашмарина пришла к ребятам с памятными подарками. В уголок партизанского отряда и библиотеку она передала книгу памяти «Они защищали Родину», в которую включены и местные жители, а также гильзы и штык от винтовки Мосина. Эти раритеты 15 лет хранились в совете ветеранов и теперь переданы в дар лагерю с пожеланием – хранить память о Великой Отечественной войне.

«Лесная сказка» радует гостей чистотой и порядком. У входа бьет фонтан, кругом клумбы с цветами. Огромная зеленая территория лагеря наполнена интересными активностями.

Возраст детей в лагере от 7 до 16 лет. Больше всего 10-14-летних подростков. Многие приезжают в лагерь каждый год. Чтобы им было интересно, сотрудники лагеря из года в год пишут новые программы и организуют новые экскурсии. В планах на осень сделать полосу препятствий, а затем, возможно, появится и веревочный парк.

«Лесная сказка» – это не только оздоровление, полезный досуг и воспитание, но и милые детские радости, без которых невозможно представить настоящее лето. В прошлом году на празднике дети разрисовывались красками, которые смываются. В этом году на родительский день планируется другой сюрприз. Если позволит погода – на летней сцене будет опробована пенная машина. А еще этим летом в лагере появится 2-метровый зеленый еж – символ и талисман лагеря.

Положительные эмоции, насыщенный досуг – лагерь «Лесная сказка» давно не нуждается в рекламе. Не случайно в листе ожидания сейчас находится порядка 600 человек. По разнообразию кружков, комфортности проживания, размерам территории «Лесная сказка» конкурирует с областными лагерями. А по соотношению «цена/качества» - это один из лучших в Ленинградской области оздоровительных лагерей: стоимость путевки составляет 48 тысяч рублей, тогда как у некоторых в регионе она доходит до 60 тысяч.

Как отметил директора лагеря Антон Акимов, в этом году летние смены укомплектовались очень быстро. Когда открылось онлайн бронирование, в первую минуту записалось 100 человек, а за первый день поступило 450 заявок.

Сейчас в лагере отдыхают 250 юных жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Всего за лето «Лесная сказка» примет около 900 детей, в том числе из семей участников специальной военной операции.

Кстати, есть предложения и для тех, кто ищет работу. Дружный коллектив лагеря приглашает на работу садовника, медсестру и врача. Можно оформиться только на лето. Дети сотрудников посещают лагерь за половину стоимости путевки.

Татьяна Можаева