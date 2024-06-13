Ленобласть выбрала лучших социальных работников

Призы и дипломы вручили во Дворце искусств Ленинградской области, награждение было приурочено к профессиональному празднику — Дню социального работника.

В номинации «За созидание и долголетие в профессии» награды удостоена Ольга Баннова, заместитель директора Тихвинского комплексного центра социального обслуживания населения.

В номинации «Успех года» отмечена Татьяна Соловей, директор Выборгского комплексного центра социального обслуживания населения, в номинации «Открытие года» — Дарья Кучерявая, социальный педагог Лужского комплексного центра социального обслуживания населения.

«Впереди у нас — ещё много вызовов и много задач. В Год семьи и у нашей с вами Команды Заботы — много работы. Мы со всем справимся. Я желаю каждому из вас счастья и профессионального, и личного, здоровья, мира и добра», — поздравила коллег председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачёва.

Среди награжденных и гатчинские соцработники. Благодарность губернатора Ленинградской области вручили Евгении Анатольевне Османовой – заместителю директора Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина». Почетный диплом Законодательного собрания Ленинградской области получила Мария Анатольевна Ларионова – директор Гатчинского дома реабилитационного проживания.

По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания в 2024 году в специальной номинации «Стабильность и качество» (стационарная форма) победила Татьяна Владимировна Румянцева - педагог дополнительного образования Гатчинского дома реабилитационного проживания; а в номинации «Лучшая практика оказания социальных услуг многодетным семьям» - Екатерина Григорьевна Трофимова – специалист по социальной работе Гатчинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Дарина».

Для работников соцзащиты прошел концерт мастеров искусств Ленинградской области, а также спектакль государственного драматического «Театра на Васильевском» «Земля Эльзы».