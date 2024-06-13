Награды победителям конкурса «Огонь без опасности»
В апреле этого года Главным управлением МЧС России по Ленинградской области проводился конкурс детского и юношеского творчества «Огонь без опасности». Воспитанники гатчинского Центра «Созвездие» приняли участие в двух номинациях, представив два видеоролика и один рисунок.
Екатерина Каплевская (творческое объединение «Мульстудия «Сад идей», педагог Шешукова Оксана Олеговна) заняла 1 место с видеоинструкцией «Эвакуация из здания в случае пожара».
Ева Ясюль (творческое объединение «Мир глазами художника», педагог Решетникова Янина Петровна) - 3 место в конкурсе детского рисунка «Пожарный - героическая профессия».
Победителей поздравили начальник Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района полковник внутренней службы Илья Назаров и старший инспектор отдела Светлана Коробова.
В конце мероприятия Светлана Николаевна рассказала детям историю возникновения пожарной службы, как тушили пожар люди в древние времена и какой царь подписал указ о создании первой российской противопожарной службы.
В завершение беседы сотрудники ОНДиПР Гатчинского района ребятам рассказали о правилах пожарной безопасности в период летних каникул, вручили памятки по пожарной безопасности, а также показали видеофильм, который позволил наглядно продемонстрировать опасность и правильные способы действий в экстренной ситуации.
ОНДиПР Гатчинского района