«Памяти достойны» – Ольга Занко встала на защиту жертв нацистского геноцида

«С первых дней вторжения в нашу страну нацистская Германия и ее пособники проводили целенаправленную, бесчеловечную политику по уничтожению советского народа. По подсчетам историков от нацистского оккупационного режима погибли более 14 миллионов мирных жителей, больше, чем на полях сражений. Нацисты и их пособники цинично убивали советских людей в застенках гестапо и концлагерях, угоняли на рабский труд в Германию и заживо сжигали в деревнях.

Сегодня всё чаще встают вопросы о том, как законно увековечить память, как перезахоронить останки мирных людей, создать мемориалы. Полномочия органов власти не закреплены, законодательно не закреплено и само понятие «геноцид советского народа». Согласно статье 244 УК РФ поисковые работы, касающиеся исключительно пострадавших мирных жителей, могут быть признаны «Надругательством над телами умерших и местами их захоронений».

Наш законопроект поможет решить эти вопросы, а также введет мораторий на строительные и земляные работы при обнаружении останков мирных граждан. Сейчас мораторий действует только в случае, если найдены останки защитников Отечества. Стройки на костях недопустимы, а памяти достойны и защитники Отечества, и мирные граждане, пострадавшие от геноцида. Этот наш священный долг», — прокомментировала законопроект парламентарий.

Законопроект будет внесен в Государственную Думу на этой неделе.

«Боль потерь испытала каждая ленинградская семья. Более 3 тысяч посёлков и деревень были уничтожены оккупантами. Только в деревне Большое Заречье фашисты сожгли всех жителей за подозрение в связях с партизанами. Одним из жутких промеров политики нацистов в Гатчине стало намеренное уничтожения 850 пациентов и медицинского персонала психиатрической больницы имени Кащенко. Новые подробности немецко-фашисткого геноцида ежегодно обнаруживают наши поисковики, историки, архивисты. Эти факты стали частью доказательной базы на «суде памяти» о признании факта геноцида мирных жителей на территории региона в период Великой Отечественной войны.

Огромную цену заплатила Ленинградская область в годы Ленинградской битвы. И мы это помним», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ежегодно на территории Ленинградской области проходят поисковые экспедиции на местах, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Исследователи продолжают работу в архивах, ведомства рассекречивают документы о событиях Великой Отечественной войны, открывая новые страшные факты намеренного уничтожения советских граждан: только на территории Ленинградской области с учетом прежних границ региона от геноцида пострадали не менее 2,5 млн человек. Людей сжигали заживо, убивали, расстреливали, забирали в концлагеря.

За последние несколько лет поисковиками обнаружены и обследованы братские могилы в районе города Волосово на месте, где в годы войны находился концентрационный лагерь фашистов, в деревне Выре – там располагался немецкий пересыльный лагерь, расстрельные ямы в парке Сильвия в Гатчине.