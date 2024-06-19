«Единая Россия» дала старт очному обучению второго потока участников кадрового проекта «ПолитСтарт»

«В этом году на очных занятиях много ветеранов СВО, почти каждый четвёртый. У нас уже есть опыт работы с такими кандидатами, многие из них стали депутатами. И мы горды тем, что они связывают свою работу с партией. Мало кто сравнится с ветеранами в упорстве, открытости к новому, желании научиться решать самые разные проблемы людей. Но непростая предвыборная борьба для них – это испытание. На учёбе мы сделаем всё, чтобы этот путь они прошли максимально эффективно», – подчеркнул директор Высшей партийной школы Роман Романов.

Для участников разработали специальную образовательную программу, включающую интерактивные лекции с участием ведущих экспертов Высшей партийной школы – тренинги, на которых предстоит погрузиться в реальную практическую работу, разработку стратегии избирательной кампании с учётом существующей информационной повестки, электоральной ситуации в избирательных округах, попрактиковаться в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.

Лекции проводят ведущие эксперты ВПШ, опытные и известные политологи, социологи, представители руководства «Единой России» – замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, член Высшего совета партии, сенатор Александр Карелин, председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, депутаты Госдумы и выпускники ВПШ, которые поделятся своими успешными практиками реализации выборных стратегий.

Заместитель Секретаря Генерального совета Партии, сенатор РФ Сергей Перминов комментирует:

«Высшая партийная школа организовала интенсив для победителей Предварительного голосования Единой России, которые уже успешно заручились базовой поддержкой своих земляков. В этом году среди участников стало больше ребят-военнослужащих, проявивших себя в ходе специальной военной операции, а также волонтеров, общественников, которые активно вовлечены в помощь фронту и семьям наших героических защитников. Накануне выступил перед слушателями уже второго потока и отметил для себя их максимальную вовлеченность, точечные и тонкие вопросы. Многое для них, впервые начинающих путь в политике, в новинку. Но Партия выстроила работу так, чтобы в период на входе в избирательную кампанию предоставить им необходимые тренинги, погрузить в технологические тонкости, помочь в выработке стратегии, ответить на возникающие запросы», — подчеркнул Сергей Перминов.

Комплексная командная поддержка продолжится и в предстоящие месяцы, когда кандидаты будут проходить регистрацию, разворачивать работу в регионах и округах, вести диалог с жителями, собирая наказы, представлять свою программу, бороться за победу на выборах.

«Это ответственность за представительство интересов людей, за достижение общих целей. Будем действовать с полной самоотдачей — для нашей Победы», - добавил Сергей Перминов.

Также занятия в Высшей партийной школе расширяют кругозор и дают опыт общения с коллегами, это было отмечено и участник СВО, руководителем «Боевого Братства» в Забайкальском крае Игорем Брик.

«В случае победы на выборах планирую помогать в решении вопросов участников СВО. А поскольку преподаю в школе предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» и технологию, буду поднимать вопросы образования, медицины, благополучия людей и их безопасности», – сказал он.

В свою очередь слушатель курса, участник СВО из Улан-Удэ Михаил Босхолов обратил внимание на то, что спикеры на «ПолитСтарте» очень тщательно подошли к структурированию и подаче информации.