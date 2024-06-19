«Единая Россия» дала старт очному обучению второго потока участников кадрового проекта «ПолитСтарт»
Модуль «Политический лидер» пройдут 50 победителей предварительного голосования. Во втором потоке обучаются 10 участников спецоперации, те, кто оказывают помощь фронту, волонтёры, которые не один раз побывали в новых регионах с гуманитарной миссией, общественники, поддерживающие бойцов и их семьи.
«В этом году на очных занятиях много ветеранов СВО, почти каждый четвёртый. У нас уже есть опыт работы с такими кандидатами, многие из них стали депутатами. И мы горды тем, что они связывают свою работу с партией. Мало кто сравнится с ветеранами в упорстве, открытости к новому, желании научиться решать самые разные проблемы людей. Но непростая предвыборная борьба для них – это испытание. На учёбе мы сделаем всё, чтобы этот путь они прошли максимально эффективно», – подчеркнул директор Высшей партийной школы Роман Романов.
Для участников разработали специальную образовательную программу, включающую интерактивные лекции с участием ведущих экспертов Высшей партийной школы – тренинги, на которых предстоит погрузиться в реальную практическую работу, разработку стратегии избирательной кампании с учётом существующей информационной повестки, электоральной ситуации в избирательных округах, попрактиковаться в предвыборных дебатах и публичных выступлениях.
Лекции проводят ведущие эксперты ВПШ, опытные и известные политологи, социологи, представители руководства «Единой России» – замсекретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов, замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, член Высшего совета партии, сенатор Александр Карелин, председатель Фонда развития гражданского общества Константин Костин, директор по политическому анализу «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, депутаты Госдумы и выпускники ВПШ, которые поделятся своими успешными практиками реализации выборных стратегий.
Заместитель Секретаря Генерального совета Партии, сенатор РФ Сергей Перминов комментирует:
«Высшая партийная школа организовала интенсив для победителей Предварительного голосования Единой России, которые уже успешно заручились базовой поддержкой своих земляков. В этом году среди участников стало больше ребят-военнослужащих, проявивших себя в ходе специальной военной операции, а также волонтеров, общественников, которые активно вовлечены в помощь фронту и семьям наших героических защитников. Накануне выступил перед слушателями уже второго потока и отметил для себя их максимальную вовлеченность, точечные и тонкие вопросы. Многое для них, впервые начинающих путь в политике, в новинку. Но Партия выстроила работу так, чтобы в период на входе в избирательную кампанию предоставить им необходимые тренинги, погрузить в технологические тонкости, помочь в выработке стратегии, ответить на возникающие запросы», — подчеркнул Сергей Перминов.
Комплексная командная поддержка продолжится и в предстоящие месяцы, когда кандидаты будут проходить регистрацию, разворачивать работу в регионах и округах, вести диалог с жителями, собирая наказы, представлять свою программу, бороться за победу на выборах.
«Это ответственность за представительство интересов людей, за достижение общих целей. Будем действовать с полной самоотдачей — для нашей Победы», - добавил Сергей Перминов.
Также занятия в Высшей партийной школе расширяют кругозор и дают опыт общения с коллегами, это было отмечено и участник СВО, руководителем «Боевого Братства» в Забайкальском крае Игорем Брик.
«В случае победы на выборах планирую помогать в решении вопросов участников СВО. А поскольку преподаю в школе предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» и технологию, буду поднимать вопросы образования, медицины, благополучия людей и их безопасности», – сказал он.
В свою очередь слушатель курса, участник СВО из Улан-Удэ Михаил Босхолов обратил внимание на то, что спикеры на «ПолитСтарте» очень тщательно подошли к структурированию и подаче информации.