Дети участников СВО из Ленобласти отправились в путешествие в Белоруссию

Кроме того, родственники защитников посетят мероприятия ко дню начала Великой Отечественной войны. В планах – визит в город-герой Минск, мемориальный комплекс «Хатынь» и легендарную Брестскую крепость.

В первый день поездки детей участников СВО ждали экскурсия по Березинскому биосферному заповеднику, а также визит в музей.

Поездку в Белоруссию организовал Фонд «Ленинградский рубеж» совместно с управлением МВД по Беларуси и Союзом ветеранов «Тайфун». Также содействие оказал Государственный фонд «Защитники Отечества».