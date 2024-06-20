Дети участников СВО из Ленобласти отправились в путешествие в Белоруссию
Семьи участников спецоперации и ветеранов спецназа из Ленинградской области отправились в Белоруссию, где на протяжении нескольких дней будут знакомиться с достопримечательностями братской страны.
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Кроме того, родственники защитников посетят мероприятия ко дню начала Великой Отечественной войны. В планах – визит в город-герой Минск, мемориальный комплекс «Хатынь» и легендарную Брестскую крепость.
В первый день поездки детей участников СВО ждали экскурсия по Березинскому биосферному заповеднику, а также визит в музей.
Поездку в Белоруссию организовал Фонд «Ленинградский рубеж» совместно с управлением МВД по Беларуси и Союзом ветеранов «Тайфун». Также содействие оказал Государственный фонд «Защитники Отечества».
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