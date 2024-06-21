«Единая Россия» и МГЕР проведут по всей стране памятные акции в День памяти и скорби

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области изобразят звезду Красной Армии и цифру «80» – в честь годовщины прорыва и 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Регионального Координатора федерального партийного проекта «Историческая память», Заместителя Председателя Правительства Ленинградской области – Председателя комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, комментирует:

«В День памяти и скорби по всей стране и за ее пределами в честь павших героев зажгутся миллионы свечей и будут созданы памятные инсталляции – огненные картины войны. Центральным событием Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны стала битва за Ленинград, которая сопровождалась Блокадой. 27 января 2024 года исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась почти 900 дней и стала одним из самых трагических событий Великой Отечественной войны. Несмотря на десятилетия, прошедшие с момента полного освобождения города, мы помним о великом подвиге его жителей и защитников. Низкий поклон вам, дорогие ветераны и блокадники, за возможность мирно жить и трудиться в сильной и независимой стране. Накануне и в День памяти и скорби состоятся встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками СВО, мастер-классы, выставки детских рисунков. Но главное масштабное мероприятие — это создание в ночь с 21 на 22 июня огненных изображений из свечей, которые связаны общей темой «Трагедии и Победы страны в годы войны». Мы в неоплатном долгу перед этими стойкими, героическими и мужественными людьми. Вечная память героям прошлого и слава тем, кто защищает нашу страну и исполняет свой воинский долг сегодня», — отметил Владимир Цой.

Также в Луганске из тысяч свечей создадут изображение монумента «Родина-мать». «Огненные картины» появятся на Саур-Могиле в ДНР. В Херсонской области второй год подряд в окнах домов и социальных учреждений зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны. У памятников павшим Героям под метрономом активисты «Единой России» прочитают письма и воспоминания ветеранов, а в открытых летних кинотеатрах организуют показ фильма «Судьба человека».

Акции памяти в 40 странах мира проведут активисты «Волонтеры Победы». В том числе, в Германии, Индии, Турции, ЮАР, на Кипре, в Сербии, Бразилии, Австралии, Египте, Ливане, Мексике, Нидерландах, Таджикистане, Узбекистане и других.