Рождение каждого третьего ребёнка в России регистрируется на Госуслугах

Для дистанционной регистрации нужно получить в роддоме электронное медицинское свидетельство о рождении. Сейчас их выдают не только мамам, но и папам. Таким образом отец может взять оформление документов для ребёнка на себя.

Первым отцом, получившим электронное свидетельство, стал мужчина из Красноярска. Родители назвали сына Ильёй.

С начала года на Госуслугах оформили:

316 тыс. электронных медицинских свидетельств о рождении

170 тыс. электронных актовых записей о рождении

85 тыс. регистраций по месту жительства

261 тыс. сертификатов на маткапитал

353 тыс. СНИЛС

284 тыс. ИНН

246 тыс. полисов ОМС

Топ-5 регионов по регистрации рождения онлайн

Ямало-Ненецкий автономный округ

Тульская область

Башкортостан

Чувашия

Сахалинская и Новосибирская области

Суперсервис «Рождение ребёнка» создан и развивается по нацпрограмме «Цифровая экономика». Он позволяет оформить все необходимые новорождённому документы дистанционно. Не выходя из роддома, можно зарегистрировать рождение, получить маткапитал и прописать ребёнка. Проактивно в личный кабинет приходят СНИЛС, ИНН и полис ОМС.