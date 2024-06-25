Сад памяти - в Сусанино и Елизаветино

Цель акции «Сад памяти» – увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего — 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших!

Администрация и ученики Сусанинской школы, женсовет Сусанинского поселения третий год подряд участвуют в акции «Сад памяти».

- На фасаде Сусанинской школы установлена мемориальная доска в память об отважной партизанке Нине Васильевне Дичевой. Именно в память о ней третий год организуют посадки на школьном дворе. В этом году сажали яблони - вместе с воспитанниками пришкольного лагеря «Весёлый муравейник», - рассказала председатель женсовета Сусанинского поселения Ирина Позиненко.

К акции присоединились и в Елизаветинской школе: заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Л.А. Демченкова, советник директора по воспитанию О.А. Рыкунова, Б.А. Архипов и ребята из школьного лагеря.

- Мы посадили три яблони в память о курсантах-пограничниках Ново-Петергофского военного училища войск НКВД им. К.Е. Ворошилова. Именно курсанты-пограничники защищали наше Елизаветинское поселение и сдерживали натиск врага на подступах к Красногвардейску и Ленинграду. Администрация школы сердечно благодарит наших давних друзей - семью Позиненко, за предоставленные саженцы и помощь в высадке, – поделились участники акции.

Андрей Соколов