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Лучшие - в труде и спорте

Сегодня, 27 июня, на территории Дружносельского лесничества прошла традиционная Спартакиада трудовых бригад Гатчинского района. В празднике спорта приняло участие 14 команда, около 150 молодых людей.

Рубрики:  Молодежь

В программе – эстафета, водный мяч, туристическая полоса, метание сапога, викторина, визитка и другие интересные состязания.

В общем зачете победила команда трудовых бригад Елизаветинского поселения. На втором месте – команда Войсковицкого поселения, на третьем – Пудостьского поселения.