Президентская библиотека ко Дню молодёжи. Раритетные издания, виртуальные туры и фильмы, конкурсы и олимпиады для школьников и студентов

О жизни молодёжи в России в разные исторические периоды можно узнать из материалов коллекции «Молодёжь в России: история и современность» на портале Президентской библиотеки.

О том, как готовили молодых людей к гражданской службе, говорится в архивном документе 1859 года, на страницах которого видный государственный деятель Пётр Ольденбургский пишет, какими навыками и качествами должен обладать будущий чиновник.

Архивные дела Департамента народного просвещения с 1850-х по 1910-е годы показывают, как менялось отношение к образованию и воспитанию молодёжи: университеты становились доступнее, открывались новые профессиональные школы, впервые в Российской империи появились молодёжные организации, среди них – общество «Маяк» и «Русский Сокол». Под девизом «Цель впереди и в нас» в 1907 году в России издаётся программа движения «Лига молодёжи». Цель организации – «объединить всю молодёжь России (без различия пола, вероисповедания и национальности), стремящуюся освободиться от давления и гнёта, который оказывается на неё взрослым поколением в семье, школе и жизни, и завоевать себе право свободного саморазвития, свободной самостоятельной жизни».

Важнейшую роль в советском государстве играли пионерская и комсомольская организации, которые объединяли практически всю молодёжь СССР.

О мужестве и героизме вчерашних школьников в годы Великой Отечественной войны рассказывается в издании «Советская молодёжь в отечественной войне». В книге приводится протокол собрания комсомольцев одной из воинских частей, оборонявших Сталинград: «Слушали: о поведении комсомольцев в бою. Постановили: в окопе лучше умереть, но не уйти с позором, и не только самому не уйти, но и сделать так, чтобы и сосед не ушёл. Вопрос к докладчику: существуют ли уважительные причины ухода с огневой позиции? Ответ: из всех оправдательных причин только одна будет приниматься во внимание – смерть». В конце собрания командир роты пояснил: «Родина требует от нас не смерти, а победы. Дважды герой тот, кто сумел победить врага и остался жив».

В коллекции также представлены изобразительные материалы – портреты молодых людей XIX – начала XX веков, которые показывают, как выглядела и одевалась молодёжь того времени.

Кроме знакомства с раритетными изданиями, можно, не выходя из дома, посмотреть на портале Президентской библиотеки видеолекции с участием известных учёных, деятельней культуры, науки и искусства. Особый интерес представляет аудиогид по изданию XIX века «Панорама Москвы». Это одно из самых красивых и редких видовых изданий о Москве, состоящее из 10 литографированных Ф. Бенуа и Э. Обреном листов по рисункам художника Д. С. Индейцева, сложенных в гармошку, напечатанных и раскрашенных от руки в типографии Лемерсье в Париже.

Также есть возможность отправиться в виртуальные туры по зданию Президентской библиотеки и по залу Конституции, где представлена единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции Российской Федерации, на котором Президент России приносит присягу во время процедуры вступления в должность. Эта копия была подарена Президентом Российской Федерации Президентской библиотеке в день её открытия 27 мая 2009 года.

На портале можно также удаленно посетить выставки, которые в разное время были открыты в Президентской библиотеке, или побывать в музее-усадьбе «Приютино», доме-музее писателя Юлиана Семёнова, на крейсере «Аврора», ознакомиться с экспозицией военно-исторического музея «Невский пятачок» и других. Выбрать интересную для себя экскурсию можно в разделе «Виртуальные туры по музеям России».

На «ТВ-канале» Президентской библиотеки круглосуточно транслируются документальные фильмы и видеолекции, подготовленные учреждением, а также ведущими отечественными кино- и телестудиями. Их показ приурочен к памятным и знаменательным датам и крупным мероприятиям в Президентской библиотеке. Здесь же в разделе«ТВ-канал» представлено расписание трансляций на ближайшие дни.

Президентская библиотека проводит большую работу по реализации образовательных и просветительских проектов для школьников и студентов. Среди них научно-просветительский проект о знаменитых россиянах «Великая Россия»; информационно-образовательный проект «Государика», олимпиада для школьников «Россия в электронном мире» по истории, обществознанию, русскому языку и русскому языку как иностранному, видеолекторий «Знание о России»; мультимедийные уроки для школьников, конкурс студенческих работ.