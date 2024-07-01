Ленобласть помогает семьям с детьми

«В Год семьи подсчитали: за пять лет число многодетных семей в Ленобласти выросло на 57%. У нас почти 21 тысяча таких семей, в которых растут 69670 детей. Регион – на втором месте по абсолютному числу рождений на Северо-Западе. Рост новорожденных по сравнению с предыдущим годом – во Всеволожском, Гатчинском, Ломоносовском, Лодейнопольском и Подпорожском районах. Продолжаем корректировать региональную поддержку, чтобы молодежь уверенно принимала решение становиться родителями: льготы по ипотеке, качество медицинского сопровождения беременности и родовспоможения. Поручил комитетам проработать такие меры. Вопросы – под моим контролем», - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как отметили в комитете соцзащиты, с 1 сентября в регионе - новая мера поддержки: по 3 тысячи рублей на проезд из роддома домой каждой женщине. Также будет введен социальный патронаж для будущих мам, чтобы кураторы помогали с мерами соцподдержки, адресно оказывали помощь и предлагали доступные технологии поддержки. Сейчас в разработке - региональный портал поддержки семей с детьми. Пока среди популярных мер - региональный маткапитал, который чаще всего направляют на ремонт жилья, покупку автомобилей или земельных участков, образование детей.

Как подчеркнули в комитете по здравоохранению, в регионе делают акцент на комплексный подход к здоровью семьи, пропаганду семейных ценностей и поддержание репродуктивного здоровья населения. Ежемесячное число родов в 2024 году в акушерских стационарах Ленинградской области практически находится на одном уровне за 5 месяцев 2024 года составило 3 754. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период осуществляется в соответствии с маршрутизацией, позволяющей предоставить дифференцированный объем медицинского обследования и лечения в зависимости от степени риска возникновения осложнений.

Также с апреля 2024 года в медицинских организациях Ленинградской области стартовала диспансеризация мужчин и женщин в возрасте от 18 до 49 лет с целью оценки репродуктивного здоровья. С начала диспансеризации осмотрено 15 880 человек. За 5 месяцев 2024 года проведено 292 полных цикла ЭКО.