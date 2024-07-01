Многодетные семьи Ленобласти – с микроавтобусами

«С этого года мы будем вручать семьям, у которых 10 и более детей, два автомобиля. Депутаты по моей инициативе приняли такой законопроект. Мы посчитали, что с 10 детьми в одном микроавтобусе уже не поместиться. Желаю всем хороших поездок и по делам, и по праздникам», — напутствовал Александр Дрозденко.

Сегодня обладателями автомобилей стали семьи из Бокситогорского, Всеволожского, Выборгского, Кингисеппского, Ломоносовского, Тосненского районов и Гатчинского муниципального округа. Это уже второе в Год семьи вручение микроавтобусов.