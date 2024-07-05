Безопасность на каникулах

На днях такой урок безопасности прошел в Гатчинской школе № 7 при участии Андрея Бонка — старшего инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района и специалиста администрации района.

Мальчишкам и девчонкам рассказали о том, какие правила безопасности нужно соблюдать, чтобы предотвратить возникновение пожара, и как следует себя вести, если случился пожар. Ребятам объяснили, почему «спички - детям не игрушка», что игра с огнем опасна, и огонь без присмотра может превратиться в жестокого врага, принося беды и несчастья.

Также была проведена тренировочная эвакуация из здания, с чем ребята и воспитатели справились достаточно хорошо. Затем гости продемонстрировали боевую одежду и снаряжение огнеборцев, рассказали о своей профессии и об условиях поступления в учебные заведения МЧС России.

Подобные мероприятия проводятся во всех учреждениях, где дети проводят каникулярный период и направлены они на обучение детей навыкам осторожного обращения с огнем и правилам поведения при возникновении пожара.

ОНДиПР Гатчинского района