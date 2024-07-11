Болят суставы? Вас ждут лучшие ортопеды 47 региона!

Заболевания суставов – это боль, постоянный дискомфорт и ограничение подвижности вплоть до полной невозможности передвигаться. В наиболее запущенной стадии выход, как правило, остается только один – операция по замене разрушенного сустава. В некоторых регионах это большая проблема: пациенты вынуждены годами дожидаться квоты на бесплатную операцию либо платить за высокотехнологичную медицинскую помощь, если ждать уже невмоготу. В Гатчине, а теперь и во всей Ленинградской области никаких сложностей нет: операции по эндопротезированию суставов проводят лучшие хирурги-ортопеды – в рамках страховой медицины. Безвозмездно, т.е. по полису ОМС. И никаких очередей.

Заведующий новым травматолого-ортопедическим отделением Гатчинской КМБ – ортопед-травматолог высшей категории с 19-летним стажем Кирилл Турбин специализируется на патологии костно-мышечной системы. Это хирургия кисти и стопы, эндопротезирование суставов, хирургия позвоночника, артроскопия.

- Эндопротезирование – это современный и доступный метод восстановления движений в суставах и возвращения качества жизни, – говорит Кирилл Олегович. – Люди обращаются с жалобами на постоянные боли в крупных суставах, ограничение движений. Также наши пациенты жалуются на онемение в кисти, невозможность согнуть или разогнуть пальцы, боли в кисти и лучезапястном суставе, граждане приходят с жалобами на боли в стопах, искривление пальцев стопы и сложности в подборе обуви. В таких случаях на приеме нам необходимы рентгенограммы беспокоящих суставов, рентгенограммы стоп с нагрузкой. Если есть боли в области спины – это плохой признак, и запускать болезнь не стоит: лучше сразу обратиться к врачу с результатами МРТ отдела позвоночника, который беспокоит.

- Что такое артроскопия?

- Артроскопия – это современный малоинвазивный метод лечения патологии суставов. Пациенты обращаются с жалобами на боли в коленных суставах при ходьбе и в покое, при подъеме и спуске с лестницы, на боли в плечевом суставе при движениях, на ограничение подвижности. В таких случаях на приеме требуется МРТ беспокоящего сустава.

В общем, все эти патологии хорошо известны, наша команда знает и умеет с ними справляться и, главное, хочет помочь пациентам в диагностике и лечении данных заболеваний. В новом ортопедическом отделении № 2 будут проводиться любые операции на костно-мышечной системе с использованием самых современных расходных материалов и имплантов.

Как пояснил и.о. главного врача Гатчинской КМБ Ростислав Павлов, открывая второе ортопедическое отделение, больница расширяет возможности лечения не только для гатчинцев, но и для всех жителей Ленинградской области – от Сланцев до Подпорожья:

- Мощности первого травматолого-ортопедического отделения Гатчинской больницы не безграничны, а принимать пациентов из других районов в ущерб жителям Гатчинского округа мы не можем. Поэтому было принято решение открыть еще одно отделение с высококвалифицированной командой ортопедов и выйти на уровень региона.

Травматолого-ортопедическое отделение № 2 рассчитано на 17 коек. Это новое помещение с маломестными просторными палатами, в которых есть душ и туалет. В отделении установлено новейшее высокотехнологичное оборудование; врачи нацелены на восстановление здоровья пациентов в максимально короткие сроки и возвращение их домой и к полноценной жизни. Более подробно обо всем расскажут специалисты на консультации.

Как попасть на эндопротезирование в травматолого-ортопедическое отделение № 2?

Для оптимизации процесса разработана специальная схема с привлечением Гатчинского филиала Северо-Западного медицинского центра. Чтобы получить направление, пациенту достаточно записаться на бесплатный прием в СЗМЦ и после консультации, в случае необходимости операции, обратиться во 2-е травматолого-ортопедическое отделение Гатчинской КМБ. Соответственно, не придется ожидать квоты и сидеть в очереди в поликлинике.

Северо-Западный медицинский центр находится по адресу: г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 9. Телефоны: 8 (921) 184-1010, 8 (921) 976-5626, 8 (81371) 929-00.