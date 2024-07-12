Более 13 000 человек вступили в Национальный регистр доноров костного мозга с помощью Почты России

В России практика дистанционного рекрутинга доноров костного мозга только набирает популярность. Теперь желающим вступить в регистр доноров костного мозга не обязательно искать лабораторию и сдавать кровь. Почта бесплатно доставляет потенциальным донорам наборы для самостоятельного взятия биообразца.

Национальный РДКМ получил заявки от жителей 86 регионов России. Таким образом, география отправок сейчас охватывает практически всю страну. Больше всего добровольцев из Москвы (3429), Московской области (2253), Санкт-Петербурга (2165), Краснодарского края (1192), Ростовской области (766), Свердловской области (737), Новосибирской области (674), Республики Татарстан (640), Республики Башкортостан (625).

Около половины всех добровольцев, привлечённых с помощью Почты России, проживают в небольших населённых пунктах, которые удалены от областных центров. До появления почтового проекта им было сложно вступить в регистр из-за территориальной удалённости от медицинских офисов для взятия крови.

Благодаря Почте России заявки на вступление в Регистр пришли из самых отдалённых населённых пунктов, таких как село Торгалыг в Республике Тыве, село Кулунда Алтайского края, село Выльгорт Республики Коми, село Кюль в Республике Саха (Якутия) и многих других малых городов и посёлков.

Донорская база, которая создаётся сейчас, будет работать ещё долгие годы. Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет. В течение всего этого времени при совпадении генотипов донора и пациента можно будет провести трансплантацию костного мозга и спасти человеку жизнь.

Пример такого совпадения – история шестилетнего мальчика Димы Палибина из Саратова. У Димы генетический дефект иммунной системы. В 2022 г. мальчику нашли подходящего донора и успешно провели трансплантацию костного мозга. На пресс-конференции Дима вместе с мамой впервые встретились с человеком, который спас мальчику жизнь.

«Помогать людям, соединяя жителей всей страны, – ежедневная работа Почты. Огромное счастье, что благодаря совместному проекту с Национальным РДКМ, она обрела дополнительную ценность – помогать людям спасать других. Проект даёт возможность попасть в донорскую базу, бесплатно отправив свой биообразец по почте. Благодаря охвату Почты российский банк пополняется образцами людей разных национальностей и генотипов, а значит, повышаются шансы на совпадение и спасение жизней», – прокомментировала директор по внешним коммуникациям Почты России Екатерина Куманина.

«Соглашение с Почтой России открыло новые возможности для Национального РДКМ, и в целом ознаменовало новый этап развития донорства костного мозга в России. Теперь для вступления в регистр можно просто направить биообразцы по почте. Для добровольцев и для регистра пересылка совершенно бесплатна. Спустя три года нам кажется это естественным. Но за этой простой стоит работа сотен людей, поиск оптимальных решений и их внедрение. Мы благодарны руководству Почты России за поддержку, всем сотрудникам за профессионализм и искреннюю заинтересованность. Каждый новый донор увеличивает шансы на выздоровление для тяжелобольных людей. Сегодня в Национальном РДКМ свыше 96 700 потенциальных доноров. Для некоторых из них почтовый проект – не просто новый удобный способ вступления в регистр, а единственно возможный», – прокомментировала генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получит по почте специальный набор и инструкцию по взятию биообразцов, соглашение о вступлении в регистр, анкету о состоянии здоровья, согласие на обработку и передачу персональных данных, а также конверт для обратной отправки.

Доброволец сможет взять мазок с внутренней стороны обеих щёк самостоятельно, без медицинского работника. После чего биообразцы и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные будут включены в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка образцов бесплатна для добровольца.

Фото freepick.com