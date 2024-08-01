1 августа - день рождения Ленинградской области. О древних городах 47-го региона рассказывают документы Президентской библиотеки

«„На сорок верст тянулась прежде Ладога, и было в ней сорок церквей“, – говорят местные жители. Сорока церквей, здесь, вероятно, никогда не было, но было их во всяком случае больше, чем в настоящее время… Кое-где деревянные кресты обозначают места разрушенных церквей, а кое-где при раскопке насыпей обнаруживали развалины древних церквей, которые по разным признакам тоже относили к XI и XII векам», – говорится в книге «Русь в её столицах. Старая Ладога» (1916) писательницы Екатерины Нелидовой.

Старая Ладога (до 1704 года она была городом Ладогой) располагается в 130 километрах к востоку от Санкт-Петербурга, в Ленинградской области, которая 1 августа отмечает свой 97-й день рождения. Некоторые историки и археологи считают этот старинный город первой столицей Древней Руси. Именно здесь, согласно одной из летописей, в 862–864 годах находился Рюрик – основатель Древнерусского государства. О причине стремительного развития на этой земле храмового зодчества рассказывает профессор Института истории материальной культуры Российской академии наук, исследователь Старой Ладоги Анатолий Кирпичников (1929–2020) в фильме Президентской библиотеки «Стольный город»: «В начале XII века в Ладоге произошел своеобразный рекорд – было построено сразу 5 или 6 каменных церквей. Такого не было на Руси нигде. Очевидно, это был государственный замысел – создать в Ладоге большой посад, построить монастыри в камне. Эти самые северные древнерусские церкви были выстроены мгновенно – буквально за два-три десятка лет… Ладога. Первая половина XII века. Еще один мощный подъём Руси». Об уникальных памятниках средневековой культуры рассказывают фильмы «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церковь Святого Георгия» и «Спасённые фрески Старой Ладоги. Церкви XII века».

Из церквей, существующих в Старой Ладоге в настоящее время, самой древней считается церковь Святого Георгия. Храм, украшенный фресками XII века, играл важную роль в православном мире. По словам Екатерины Нелидовой, существует предание, что церковь «…была построена на месте прежнего языческого капища. Предполагают также, что она была основана в XI веке Ярославом Мудрым, во время княжения его в Новгороде. <…> На это указывает ещё и то, что церковь выстроена во имя св. Георгия: Георгием же Ярослав был назван при крещении». Многие историки полагают, что в этой церкви молился перед битвой со шведами в 1240 году Александр Ярославович, получивший за победу титул Невский…

Ещё один важный период русской истории, тесно связанный с территорией нынешней Ленинградской области, приходится на петровские времена. Историк Аполлон Кротков в своей книге «Взятие шведской крепости Нотебург на Ладожском озере Петром Великим в 1702 году» (1896) сообщает: «Пётр Великий написал своему союзнику в войне против Швеции, польскому королю Августу II письмо, в котором извещал о взятии крепости и сделал внизу приписку: „Из завоёванной нашей наследной крепости Орешка“. Царь Пётр знал обстоятельства, при которых не только крепость Орешек, но и вся Ижорская земля досталась шведам… Причину Северной войны 1700–1721 года надо видеть прежде всего в желании Петра I возвратить земли „отчич и дедич“, земли, неправильно отторгнутые Швецией во время смут в Московском царстве».

Тогда же, во времена правления Петра I Ладога была лишена статуса города и, поменяв название на Старую Ладогу, превратилась в обычное село. Впрочем, трудно назвать его обычным: сегодня практически вся его территория – с земляными валами, курганами, древними крепостными стенами, церквями и храмами – входит в Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник.

В 2015 году в центре Старой Ладоги был открыт памятник Рюрику и Олегу, с которыми связаны первые шаги российской государственности. Отлитые в бронзе великие князья опираются на щит, олицетворяя собой защиту государства, мощь и силу русского народа.

Совершить виртуальное путешествие по городам 47-го региона и узнать больше об их прошлом можно благодаря коллекциям «Ленинградская область» и «Ленинградская область: страницы истории». В них представлены карты и строительные планы XVIII-XIX веков, архивные документы, фотографии и открытки XX столетия и другие материалы. Полный доступ к фонду Президентской библиотеки, объём которого на сегодняшний день превышает миллион хранения, осуществляется в электронном читальном зале, расположенном в историческом здании Синода, в структурных подразделениях библиотеки в Москве и Тюмени, а также в центрах удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки. На сегодняшний день в Ленинградской области открыто 40 таких центров.