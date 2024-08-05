Где отключат свет в Гатчинском районе 6 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
06.08.2024 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Питкелево
д. Ронилово
06.08.2024 с 09:30 до 17:30
Старосиверская поселение:
д. Старосиверская,
санаторий «Березка»
06.08.2024 с 09:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Мыза-Ивановка
д. Кямяря
д. М. Оровка
06.08.2024 с 09:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Вайялово в/ч
д. Пегелево
д. Торфопредприятие
д. Кирлово
м-в Тайцы
СНТ "Дача"
СНТ "Ольха"
СНТ "Лесное"
СНТ "Радуга"
СНТ "Тритон"
СНТ "Тайга"
СНТ "Мостовик"
СНТ "Тайцы"
СНТ "Б. Тайцы"
06.08.2024 с 09:00 до 18:00
Таицкое поселение:
ООО "Геотрест"
06.08.2024 с 10:00 до 17:30
Большеколпанское поселение:
Большие Колпаны, ул. Садовая, 30 лет Победы
06.08.2024 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Питкелево
д. Ронилово
д Реболово
д Войсковицы
м-в Н. Учхоз
тер. СНТ Пламя
СНТ Кристалл
тер. СНТ Ленинец
тер. СНТ Полет-2
тер. СНТ Прометей-Учхоз