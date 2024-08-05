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Где отключат свет в Гатчинском районе 6 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.08.2024 с 09:30  до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Питкелево

д. Ронилово 

 

06.08.2024 с 09:30 до 17:30

Старосиверская поселение:

д. Старосиверская,

санаторий «Березка»

 

06.08.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Мыза-Ивановка

д. Кямяря

д. М. Оровка

 

06.08.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Вайялово в/ч

д. Пегелево

д. Торфопредприятие

д. Кирлово

м-в Тайцы

СНТ "Дача"

СНТ "Ольха"

СНТ "Лесное"

СНТ "Радуга"

СНТ "Тритон"

СНТ "Тайга"

СНТ "Мостовик"

СНТ "Тайцы"

СНТ "Б. Тайцы"

 

06.08.2024 с 09:00 до 18:00

Таицкое поселение:

ООО "Геотрест"

 

06.08.2024 с 10:00 до 17:30

Большеколпанское поселение:

Большие Колпаны, ул. Садовая, 30 лет Победы

 

06.08.2024 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Питкелево

д. Ронилово

д Реболово

д Войсковицы

м-в Н. Учхоз

тер. СНТ Пламя

СНТ Кристалл

тер. СНТ Ленинец

тер. СНТ Полет-2

тер. СНТ Прометей-Учхоз      

 