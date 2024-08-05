Где отключат свет в Гатчинском районе 6 августа

В преддверии Дня Военно-морского флота в поселке Пудость Гатчинского района Ленинградской области газифицировали храм адмирала Феодора Ушакова. Газпром подвел «голубое топливо», в храме установили газовое оборудование, и теперь не придется топить дровяную печь, чтобы обогреть помещение.