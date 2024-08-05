Голосуйте за подключение сёл к интернету
Минцифры продолжает программу устранения цифрового неравенства. Благодаря ей за последние 4 года к мобильному интернету подключили почти 5 тыс. деревень и сёл, где проживает от 100 до 500 человек. Около 4 тыс. из них были подключены с помощью голосования. Жители регионов отдали почти 2,5 млн голосов за те сёла, где связь должна появиться приоритетно.
Рубрики: Общество
В этом году голосование стартует 5 августа и продлится до 17 ноября.
Как можно проголосовать
- По почте. Отправить письмо в Минцифры. Его может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет
- На Госуслугах — на странице сервиса для голосования
Кто может участвовать
Совершеннолетние граждане России. Отдать голос можно только за населённый пункт из того региона, где вы прописаны.
Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.
Адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2
Сервис развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».
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