Голосуйте за подключение сёл к интернету

В этом году голосование стартует 5 августа и продлится до 17 ноября.

Как можно проголосовать

По почте. Отправить письмо в Минцифры. Его может подписать сразу несколько человек — будет учтён голос каждого. В письме укажите имя, адрес регистрации и населённый пункт, куда нужно провести интернет

На Госуслугах — на странице сервиса для голосования

Кто может участвовать

Совершеннолетние граждане России. Отдать голос можно только за населённый пункт из того региона, где вы прописаны.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга в голосовании не участвуют.

Адрес Минцифры: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2



Сервис развивается в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».