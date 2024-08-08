Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
09.08.2024 с 10:00 до 16:00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская
09.08.24 с 10:00 до 17:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино, дом 31
д. Большое Рейзино, дом 32
д. Большое Рейзино, дом 35
д. Большое Рейзино, дом 36
09.08.2024 10:00-17:30
Дружногорское СП
д. Лампово, ул Школьная
д. Лампово, ул Центральная
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