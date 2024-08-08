Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 августа

Борьба за демографию набирает обороты. Заведующая Гатчинской женской консультацией, врач акушер-гинеколог Виктория Яковлева ведет отдельный прием по бесплодию. Возраст граждан, подлежащих диспансеризации на предмет репродуктивного здоровья, достигает 49 лет. Однако, как показывает медицинская практика, проблемы с функцией деторождения возникают у мужчин и женщин гораздо раньше предпенсионного возраста. И число бесплодных пар растет…