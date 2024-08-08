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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 9 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 9 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

09.08.2024 с 10:00 до 16:00

Сиверское ГП:

д. Старосиверская 

 

09.08.24 с 10:00 до 17:00                           

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино, дом 31

д. Большое Рейзино, дом 32

д. Большое Рейзино, дом 35

д. Большое Рейзино, дом 36

 

09.08.2024      10:00-17:30

Дружногорское СП

д. Лампово, ул Школьная

д. Лампово, ул Центральная       