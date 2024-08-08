Вековой юбилей Елены Гиря

Елена Павловна - добрый, открытый человек. Несмотря на свой возраст, любит принимать гостей. На праздники печет пирожки по своему фирменному рецепту, делает торты. Полна оптимизма, любит жизнь, приветлива, окружена любимыми и любящими людьми. Всегда с ней рядом сын, внуки и правнуки.

Елена Павловна Гиря (в девичестве Тутышкина) родилась 8 августа 1924 года в Ленинграде. Отец работал инженером-электриком и всегда был для дочери непререкаемым авторитетом.

Летом 1941 года семья снимала дачу в Сестрорецке. Елена Павловна вспоминает: «В один из дней мы решили посетить Зеленогорск – места, где прошло детство моего папы. В хорошем настроении утром мы вышли из дома, но через некоторое время нам повстречалась женщина вся в слезах. От неё мы и узнали, что началась война… Вскоре отец заболел и совсем слег. Блокадный голод отнимал последние силы, но даже тогда отец не позволял дать ему лишнюю порцию еды. «Всем поровну» - говорил он, слабея день ото дня. Через три дня папа умер…»

После смерти отца в сердце Елены родилась мысль: «Я должна отомстить за отца, иначе жить не смогу». Пошла в военкомат, но не прошла медкомиссию - на фронт не взяли. Тогда стала работать нянечкой в госпитале.

Жить в Ленинграде становилось все труднее. Елена с мамой эвакуировались через Ладогу в Казань к родственникам. Вот уже оттуда она смогла попасть на фронт. В октябре 1942 года была призвана в 463-й зенитный артиллерийский полк, а затем в полк резерва главного командования, который закончил свой боевой путь в Риге.

Во время боев на границе Латвии и Эстонии Елена Павловна была ранена. «Один из осколков до сих пор «сидит» в ноге, - говорит Елена Павловна, – как напоминание о далёком суровом времени».

Из приказа 463 зенитному артиллерийскому полку 41 зенитной артиллерийской дивизии РГК Ленинградского фронта от 30 мая 1945 года № 06-N, г. Рига, от имени Президиума Верховного Совета СССР о награждении медалью «За отвагу»: «Заведующую секретным делопроизводством штаба полка старшего сержанта Тутышкину Елену Павловну за чёткую и своевременную отработку боевой и оперативной документации, за отличное ведение секретного делопроизводства в трудных условиях наступательных боев 20.9.44 г. При артиллерийском обстреле командного пункта полка, будучи ранена в обе ноги, не ушла со своего поста, продолжила свою работу по оформлению боевых документов. Смелая, мужественная, предана долгу, партии Ленина-Сталина и социалистической Родине».

Елена Павловна награждена орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны 2 степени и медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Как Елена Павловна оказалась в Суйде? Коллега мужа предложил купить участок под дачу на станции Суйда в посёлке Высокоключевом, что и было сделано. Елена Павловна полюбила всей душой это тихое зелёное место, как будто кто-то давно звал её сюда, так всё казалось знакомо.

Как-то в Ленинграде Елена Павловна разбирала свой семейный архив: старые письма, фотографии, открытки. И не поверила своим глазам… Написанная на немецком языке открытка 1919 года, адресованная папе – Павлу Тутышкину, но самым интересным, отчего сердце затрепетало и готово было выпрыгнуть из груди, был адрес: Варшавская ж.д., ст. Суйда, дачи Волковской №3. Может, поэтому когда-то сразу и безоговорочно была выбрана Суйда?! Оказывается, и папа когда-то жил здесь на даче.

Вот такая история Елены Павловны Гиря – человека удивительной судьбы, участника Великой Отечественной войны, нашей землячки.

Дорогая Елена Павловна!

В этот замечательный день Вас ждёт множество поздравлений от родных, близких, соседей и учеников! Вы достойны восхищения! Желаем Вам здоровья, активности на удивление всем и бодрого настроения! Пусть жизнь радует день ото дня, пусть Вас окружают счастье и любовь близких!

Благодарим за многолетнюю дружбу.

От всего сердца, коллектив Высокоключевой библиотеки