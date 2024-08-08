За каждым трюком – большая упорная работа

Там и познакомились...

Елена МКРТЧЯН окончила школу №14, потом режиссерское отделение колледжа культуры, спортивный факультет университета имени А. С. Пушкина. Ее будущий муж приехал в Выборг на работу из Армении да здесь и остался. Дети – наполовину армяне, наполовину – русские. Глава семьи любит большие застолья, встречи с друзьями, для которых специально готовит армянские блюда. Шашлык из баранины у него получается великолепный! Варит борщ по-армянски, с обилием трав, которые присылают с родины, так же как орехи и сухофрукты. Выпечку в этой семье не жалуют, нет такой привычки.

Родина Армена Мкртчяна – село Парпи, расположенное в 30 километрах от Еревана. Село известно тем, что там находится церковь Сурб Ованес V века. У Армена много племянников: семья младшего брата осталась с матерью в Армении, а сестра с мужем работают и живут в Свердловской области.

– Встретились мы в Выборге на одной из городских улиц, он шел навстречу, остановился и сразу сделал мне предложение… выйти за него замуж, – вспоминает Елена. – Я неожиданно для себя согласилась, выдвинув условие, что он мне будет помогать и чинить цирковой реквизит. Он принял мои установки и слово свое держит до сих пор, хотя иногда и ворчит. Кавказские мужчины к семье относятся по-особенному…

Вот такая любовь с первого взгляда, такое обещание, за которое муж Елены «расплачивается» до сих пор. Поженились они в 2000 году, через год родился их первенец Сергей. Армен старше Елены на 10 лет, она считает, что ей повезло: муж – хороший семьянин. Сейчас 23-летний Сергей и его сестра София уже работают, а младший Тигран, которому 13 лет, учится в школе и осваивает в студии «Созвездие» цирковые трюки.

Жизнь моя, арена…

Цирковое искусство стало основным делом для Елены после того, как её мама увидела выступление девочек цирковой студии на детском празднике. Они выполняли поддержки, делали шпагаты, и очарованная женщина решила, что её 10-летняя дочь должна заниматься тем же. И отвела дочь в цирковую студию «Арлекино» городского Дома культуры, которой руководил Сергей Николаевич Носовец.

– Начала я заниматься эквилибристикой на лестнице, крутила обруч – получались и акробатика, и жонглирование, я поняла, что цирк – это моё, – вспоминает Елена. – Одиннадцать лет назад создала в Доме культуры свой коллектив «Созвездие», которому семь лет назад присвоили звание образцового.

Сергей учился в школе №12, параллельно занимался в цирковой студии у матери. София окончила колледж, сейчас заочно получает высшее образование и работает в Росгосцирке. По контракту гастролирует в разных странах: Турция, Египет, Кувейт… В данный момент выступают вместе со старшим братом. Артисты они востребованные, контракт им предложили хороший, поэтому отказываться не стали. В дальнейшем планируют работать в России.

– У Сергея уже в младенческом возрасте было ярко выраженное чувство баланса, – рассказывает Елена. – На старой фотографии запечатлен момент, когда бабушка держит его полугодовалого на руке, а он удерживает равновесие! Поэтому мы и выбрали ему жанр эквилибр на катушках и на лестнице, где он достиг высоких результатов. Сейчас на манеже Сергей показывает трюк с восемью катушками. На следующий год его пригласили выступать в Китае.

Канадский «Дю Солей» – это великий цирк, куда берут только опытных артистов высокого класса. Воспитать циркача – большой труд, связанный с умением побороть у ребенка естественный страх:

– До меня в нашей семье цирковых не было. Я постоянно подгоняла, поддерживала детей, помогала им раскрыть свой талант. Осознанно они начинали заниматься с 6 лет, им нравится работать, хотя и знают, что цирк – это большой труд. Ссадины, синяки, царапины для них – обычное дело. Важно понять, что дано ребенку от природы – сила, гибкость, прыгучесть или равновесие. На это делаем упор и подбираем жанр. Софии я передала свой опыт работы с обручами.

На одном из конкурсов член жюри вспомнил об артистке советского цирка Марине Кордабан, которая крутила обручи, стоя на шаре. Елена предложила дочери попробовать, и у той получилось:

– Мы заказали шар высотой 70 см, и вместе с Софией познавали и изобретали методику освоения этого жанра, сочетая обруч и балансировку на шаре. Получился достойный номер «Девочка на шаре». Сейчас и других девочек обучаю, одна из них, Наина ДВИНСКИХ, очень успешная.

Это большая работа

Из всех артистов ближе всего Елене «Солнечный клоун» Олег Попов, который не просто смешил людей, а обладал талантом ходить по свободно провисающей проволоке, был хорошим жонглером и акробатом. Играл на разных музыкальных инструментах, танцевал, создал артистический образ неунывающего парня с копной соломенных волос в полосатых штанах и клетчатой кепке…

В Выборгском районе в последние годы появилось много талантливых цирковых коллективов, которые смогли проявить себя на фестивале «Выборгская мозаика». Тигран Мкртчян с эквилибром в своей возрастной группе взял гран-при в номинации «Цирковое искусство».

– В Первомайском Дворце культуры сцена большая, потолки высокие – то, что надо для цирковых студий. Я бы хотела развивать воздушную гимнастику, но, к сожалению, в нашем Доме культуры такой возможности нет, – считает Елена. – У Тиграна, как и у всех, таланта на 5 процентов, а работа – на остальные 95. Задача родителя и тренера развить талант, в нашей семье в этом помогает авторитет старшего брата. По примеру Сергея Тигран и жанр подобрал, между гастролями тот его контролирует.

Не все знают, что российский цирк начинался со скоморохов и балаганов, а самый первый на планете цирк появился в Китае еще до нашей эры. Китайцы и сегодня по-особому воспитывают артистов, гордятся, что в каждой деревне у них имеются цирковые студии. Дети с трех лет начинают заниматься и к 12 годам становятся настоящими профессионалами. В России цирк с клоунами и животными, по примеру европейского, предназначен в основном для детей. В Китае взрослая публика смотрит представления юных артистов, которые выполняют самые разнообразные трюки высшего класса, исполняют красивые танцы дракона – символа Китая. Клоунов и животных в этом цирке нет, а карьера циркового артиста завершается в 25 лет.

Студия «Созвездие» весной этого года показала мастерство своих артистов в Пскове на международном конкурсе. Выбрали два номера: «Девочка на шаре», который исполнила Любава КОРКОДИНОВА, занявшая второе место, и аттракцион на катушках Тиграна Мкртчяна, который победил. В жюри были представители Росгосцирка, один из них, Анатолий МАРЧЕВСКИЙ, дал высокую оценку выступлению Тиграна.

Учитесь понимать друг друга

– Мы всегда тщательно готовимся к выступлениям, два часа занимаемся почти ежедневно, – рассказывает Елена. – Вообще жизнь цирковых предполагает определенные правила: после семи часов вечера кухня закрывается для всей семьи, папа немного страдает, но привык! Не покупаем вредные продукты: чипсы, лимонады, сухарики, фастфуд иногда только в поездках. Бабушка, которая живет с нами, варит компоты.

Когда дети были маленькими, они всей семьей ездили в гости в Армению. Елена познакомилась с армянской культурой, и даже выучила разговорный армянский язык! Говорит, что в армянской компании чувствует себя вполне комфортно. Конечно, в интернациональных семьях, чтобы сохранить семейные узы, необходимо вплетение одной культуры в другую – только так, и не иначе!

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области