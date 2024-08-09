Цифровая зависимость у детей

В раннем возрасте у детей при непосредственном участии родителей формируется пока еще привычка развлекать себя при помощи компьютерных игр и графических программ.

У ребенка формируется устойчивая связь: захотел развлечься — взял телефон/айфон/планшет/ноутбук. Никакие другие классические детские развлечения его уже не интересуют. Каждый вечер в доме будут звучать два слова: дай поиграть!

Научно доказано, что мозг ребенка развивается через руки. Так устроен наш организм, что в младенчестве сигналы, получаемые от рук, особенно от пальцев, стимулируют развитие мозга. Заменяя пальчиковые игры вождением пальцем по плоскости монитора, родители закрывают перед детьми дорогу к развитию.

Чем раньше ребенок начал приобщаться к компьютеру, тем у него выше шансы стать зависимым. При этом немаловажно, во что играет ребенок, в какие игры. Детям до 7 лет если и приобщаться к компьютеру, то через образовательные игры, обучающие чтению и счету.

Крайне нежелательно, чтобы дети младшего возраста играли в агрессивные игры или просто бесцельно бродили бы со страницы на страницу, а лучше, если бы они вообще не садились ни за компьютер, ни за планшет. А если уж вы его решили допустить к технике, то не забывайте о том, что компьютерная игра не способна заменить классических развивающих и обучающих игр с реальными предметами — кубиками, пирамидками, книгами и карандашами.

Ребенку необходимо прикосновение, чтобы понять этот мир. Компьютер не дает такой возможности.

Признаки компьютерной зависимости у детей.

1. Ребенок теряет интерес к другим занятиям.

2. Все свое свободное время ребенок стремится провести за компьютером или ТВ.

3. Общение с другими детьми начинает сводиться только к компьютерным играм.

4. Происходит постепенная утрата контакта с родителями.

5. Ребенок все меньше стремится к общению с другими, общение становиться поверхностным.

6. Формально отвечает на вопросы, избегает доверительных разговоров.

7. Ребенок начинает обманывать, стремится любыми способами заполучить желаемое.

8. Ребенок скрывает, сколько на самом деле времени провел за компьютером или телевизором.

9. На любые ограничения, связанные с компьютером, ТВ, планшетом или телефоном реагирует нервно, сильно переживает, злится, грубит, может плакать.

10. Теряет контроль над временем, проведенным перед экраном.

11. Ребенок начинает есть возле компьютера.

12. Ребенок уже с утра начинает просить мультики или компьютер.

13. Ребенок приходит из школы и первым делом включает компьютер.

14. Непонятный эмоциональный подъем, который резко сменяется дурным настроением. Все это связано с виртуальными успехами и неудачами в игре.

15. Завзятого компьютерщика можно отличить сразу. Он обращен внутрь себя, не замечает или игнорирует внешние события, плохо адаптируется к реальной жизни.

Источник: Киберполиция России

Фото freepick.com