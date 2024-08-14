Фотограф Ольга Фирсова: «Снимаю простые жизненные моменты и искренние эмоции»

Путь к фотокамере

Ольга занимается фотографией около 20 лет - с рождения сына, когда она, как все мамы, стала фотографировать сына. Но в отличии от большинства, она подошла к процессу основательно. Тем более что база была хорошая.

- Я с детства любила рисовать. Окончила художественную школу. Потом был лицей «Мода» в Гатчине, в котором получила профессию модельер-конструктор одежды. На курсе были занятия по рисунку, живописи и основам дизайна. Поступила в Санкт-Петербургский институте технологии и дизайна, но не окончила, к сожалению, ушла на четвертом курсе. И ещё год изучала батик – это ручная роспись по ткани. Образование сформировало мой визуальный язык, который помогает правильно «читать» картинку.

- Видимо, это качество привело вас в «Гатчинскую правду»?

- Пришла в газету не как фотограф, а на замену верстальщика на время отпуска. Уже тогда занималась фотографией. Попав в «Гатчинскую правду», стала учиться в Международной академии документальной и арт фотографии «Фотографика». В то время поняла, что реалистичная и обличающая фотография не входит в мои рамки приемлемого, а напротив, мне больше нравится комплиментарная фотография, делающая людям комплимент. Но школа хорошая, и у меня получился такой смешанный стиль, соединяющий постановочную фотографию с репортажной. А вот пропускать через себя боль других - больных раком, бездомных, инвалидов не могу, не углубляясь при этом в тему и не уходя в депрессию.

О важности фотожурналистики

- Фотожурналистика — это возможность остановить момент и оставить в памяти важные события и людей. Попытаться рассказать одной-двумя картинками о том, что происходит, как можно более информативно и понятнее для всех. Время уходит, уходят люди, склад жизни меняется, но остается всё это в фотографиях. Конечно, сейчас у всех с собой есть камера в телефоне, и это прекрасно - каждый пишет свою историю событий.

Как появилась идея создания фотостудии?

- Изначально строили домик для себя, как мастерскую для экспериментов и обучения. Время сейчас такое, что учиться нужно постоянно. А где этим заниматься? Вот и появилась такая мысль. Со временем она преобразилась в студию, потому что были запросы у знакомых людей во время пандемии: можно у тебя поснимать? Сейчас студия превратилась в фотодом, и все спрашивают, живете ли вы тут? А дети часто говорят: «Я б тут жил!». Для меня это лучшая похвала – она подтверждает, что у нас в студии все по-настоящему. Фотографы тоже не жалуются. Но у нас есть еще над чем работать, и я стараюсь довести все до ума. Сейчас ищем, кто бы нам помог с дизайном ландшафта вокруг фотодома.

Чтобы стать фотографом в вашей фотостудии, что еще нужно помимо хорошего портфолио?

- Портфолио — это визитная карточка любого фотографа, но помимо него, нам важно понять, как фотограф работает с людьми. Когда ребята снимают у нас в студии, мы смотрим, как они работают, как общаются с людьми. Учитываем все это и приглашаем в наш чат, где появляются заявки на работу. Когда пишут в студию с желанием устроить съемки, то мы предлагаем выбор и высылаем портфолио фотографов.

Вам сложно перестроиться со студийной фотографии на документальную?

- С опытом становится не сложно. Мой стиль смешанный, в нем есть и репортаж, и постановка. Но если говорить о технической стороне, то студийная съемка помогает лучше понять природу света для хорошего портрета. И если в студии ты его можешь поставить, то на улице свет нужно найти. Определиться, какой именно нужен свет: жесткий или мягкий, холодный или теплый, может отраженный, а может лучше подойдут флаги, отсекающие лишний свет и превращающие фон в однородно темный или светлый. Но основной инструмент - располагающее общение и доброжелательный подход к моделям. Однако, чтобы настроиться и подготовиться, прочувствовать, что за люди и какого рода съемка, - время нужно всегда.

Как вы бы охарактеризовали свой стиль?

- Я думаю, что снимаю в стиле лайфстайл. Пытаюсь снять истории нашей повседневности, простые жизненные моменты, искренние эмоции и естественные состояния людей. Все это может быть немного стилизованным, что-то постановочное, но все это я черпаю из жизни. Можно сказать, что я делаю репортаж с элементами постановки.

О вдохновении

- Вдохновляюсь классиками, это самая хорошая школа, проверенная жизнью и людьми. Фотографы: Эллиот Эрвит- юмор в кадре, Анри Картье-Брессон - решающий момент, Линдберг - женские эстетичные и такие естественные портреты, Антон Корбейн - фотография музыкантов, клипы и репортажи. Тим Уолкер - фэшн фотограф со сказочным сюрреализмом. Обожаю сказочность. До сих пор слежу за Энни Лейбовиц: за ее подходом, масштабом и возможностями, как она с этим справляется. Из художников: Моне, Дега, обожаю Модильяни. Из наших - Врубель, Серов, Куинджи. Да их много. Из режиссеров - Тарковский, конечно. Фильмами тоже вдохновляюсь, как и историями обычных людей.

В чем сложность портретной фотографии?

- Это сложный жанр, но интересный. Для меня сложность угадать, что ожидает сама модель. Для этого, конечно, надо познакомиться и пообщаться.

Также многое зависит от того, что за портрет снимаю - женский, детский, мужской или людей в возрасте, от этого зависит чем снимать и чем светить.

Есть общепринятые правила. Например, следить за фоном, чтоб он не мешал, не перетягивал внимание на себя, композиционно помогал рассказать больше об этом человеке, его характере, профессии, интересах, настроении или переживаниях.

Стараюсь выбрать и использовать акценты. Считается, что глаза должны хорошо читаться и быть в резкости, но в художественном портрете, для поэтичности и недосказанности, они могут быть и спрятаны. Акценты можно сделаны на чем-то другом.

Нужно выбрать «правильный» объектив. Он обычно должен быть не широкоугольным, а длиннофокусным. Но если идея другая, например юмористичная, то комичнее выглядит искажение лица на широкоугольном объективе.

Советую модели взять одежду не кричащую, без принтов, чтобы не отвлекала зрителя от человека. Также вещь, которая будет помогать нам в общей концепции и идее. Может, это нежно обнимающий капюшон из крупной вязки вокруг длиной шеи или жесткий воротник, который поддерживает голову, или лацкан пиджака из материала с грубым переплетением. Резкие тени, нижний свет – это то, что хорошо бы избегать для комплиментарного портрета.

Но это все техника. Главное, не забывать кого снимаем, и зачем ему это. И постараться уловить тот момент жизни героя в кадре, чтобы он обрадовался результату, увидев потом себя.

Анастасия Фисенко