Качество важнее рекордов

Поздравить строителей с праздничной датой и вручить заслуженные награды в деревню Мистолово Всеволожского района приехал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Здесь, на территории курорта «Охта Парк», были названы лучшие представители отрасли сразу в нескольких номинациях. В центре внимания оказались застройщики, которые вносят существенный вклад в развитие региона и создание социальной инфраструктуры. Название номинаций говорило само за себя: «Лучший налогоплательщик», «Лидер в строительстве жилых домов», «Лучший детский садик» и «Лучшая школа». В качестве награды победителям вручали забавную статуэтку в виде бобра – одного из символов трудолюбия и прилежания.

– Строительство – это всегда созидание, – обратился к строителям Александр Дрозденко. – И неважно, что возводится: небольшой дачный домик или огромный микрорайон. Сегодня Ленинградская область – флагман отрасли. Мы безусловные лидеры и в СЗФО, и в России. Конечно, важно строить не только жильё, но и социальные объекты, благоустраивать поселения и города. Хочу сказать, что мы уже понемногу забываем и про обманутых дольщиков, и про нехватку школ, поликлиник, детских садов и других социальных объектов.

Действительно, дела в отрасли идут бодро – на этом настаивали все специалисты, опрошенные нами в кулуарах. Вопреки западным санкциям, сложностям со ввозом импортных материалов и резкому росту ключевой ставки, регион демонстрирует лучшие темпы строительства за последние 20 лет. Речь не только про 4 млн кв. м жилья в год, но и про 135 социальных объектов, построенных в Ленобласти за пятилетку.

Меняются и стандарты строительства. Эпоха миниатюрных квартир эконом-класса уходит в прошлое. Им на смену приходит жильё, которое по качеству можно сравнить со столичным.

– Это видно невооружённым взглядом. Достаточно посмотреть на стройки и проанализировать цифры. Сейчас регион постепенно отходит от строительства «миниатюрных» квартир. Согласно постановлению, подписанному губернатором, жилплощадь в многоквартирных домах должна быть не меньше 24 «квадратов». Постепенно, вслед за Москвой и Московской областью, ограничения на студии и «однушки» площадью менее 28 кв. м, скорее всего, введут в 2025 году, – отметил заместитель председателя областного правительства по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Со своей стороны, 47-й регион готов предоставить застройщикам новую преференцию при строительстве социальных объектов. Речь идёт о пересмотре пропорции выкупа школ и детских садов по программе «Соцобъекты в обмен на налоги». По словам губернатора, область готова вернуться к соотношению «50 на 50» – на данный момент компенсация составляет 30% от стоимости школ и детских садиков.

Главным же событием праздника стало присвоение звания «Почётный строитель Ленинградской области» генеральному директору АО «Ленстройтрест» Валерии Малышевой. Опытный руководитель своим примером опровергает миф о том, что женщине не место на стройке. При её участии в агломерации было построено и сдано более 800 тысяч квадратных метров жилья – квартиры для почти 18 тысяч семей.

– Словосочетание «почётный строитель» звучит для меня немного по-мужски, – призналась Валерия Малышева, получив из рук губернатора заветную статуэтку. – Когда за дело берётся женщина, ей всё по плечу! Поверьте, даме проще управлять в отрасли, чем мужчине. Ей простительно приехать на строительную площадку и заставить рабочих переложить только что выложенную плитку из-за того, что сломала каблук. Именно дамы сначала думают про красоту, комфорт и только потом – о технологии укладки бетона. Знаете, недавно прочитала в одном журнале, что женщина на строительной площадке – хорошая примета. Искренне желаю, чтобы дам в нашей отрасли становилось больше! Ведь они – к добру!

Тем более что и в строительной отрасли есть место социальным проектам. В Год команды заботы стройблок Ленобласти продолжает поддерживать жителей Донбасса и восстанавливать города Новороссии.

– Наши строители одними из первых протянули руку помощи ДНР. Так, в подшефном Енакиево при нашем участии восстанавливаются дома, приводится в порядок инженерная инфраструктура. Мы всегда готовы прийти на помощь тем, кому она нужна. По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко я связался с коллегами из Курской области, чтобы узнать, что от нас требуется и заверил – куряне не останутся без нашей поддержки. Вместе мы преодолеем любые трудности и провокации. Победа будет за нами! – заявил Евгений Барановский.

Анна КАРПОВА