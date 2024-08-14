Ленобласть вручает удостоверения бойцам СВО

«Сегодня для нас очень важно, чтобы все наши жители – от мала до велика – понимали, что участники специальной военной операции — это герои, люди, которые с риском для жизни и здоровья, защищали и отстаивали честь и достоинство нашей страны»,— сказал Александр Дрозденко.

Глава региона подчеркнул, что Ленинградская область – первый регион в России, который выступил с инициативой, и она была поддержана на федеральном уровне, о признании ветеранами боевых действий всех, независимо от воинских подразделений, в том числе специальных частных военных и добровольческих компаний, принимающих участие в СВО. Удостоверение ветерана не только подтверждает статус участников специальной военной операции, но и права и гарантии на все социальные программы, которые действуют в России и Ленобласти.

«От всех жителей области хочу сказать слова благодарности и признательности за ваше решение пойти исполнять воинский долг в зону СВО. Желаю вам скорейшей реабилитации, найти своё место в мирной жизни. А мы поддержим и поможем, у нас всё для этого есть: социальные кураторы, три площадки фонда «Защитник Отечества», реабилитационная программа Мультицентра, строим Центр высокотехнологичной реабилитации и протезирования, расширили перечень по получению помощи по электронному сертификату Социального фонда. В Ленобласти всех наших ребят мы встречаем как героев и помогаем найти своё место в мирной жизни», – отметил губернатор.

В Ленинградской области за каждым ветераном боевых действий и их семьями закреплены социальные координаторы Государственного фонда «Защитники Отечества», которые сопровождают по всем вопросам, включая получение мер социальной поддержки, медицинской помощи, переобучения, повышения квалификации, трудоустройства.

В регионе действуют 3 площадки филиала Фонда. Регион организовал работу филиала Фонда на базе Мультицентра социальной и трудовой интеграции во Всеволожске, Выборге и Гатчине. В кооперации с Мультицентром для комплексного сопровождения ветеранов организовано единое окно доступности услуг участникам специальной военной операции.

В шаговой доступности от Мультицентра реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.