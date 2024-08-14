В Лужском районе прошел областной фестиваль «День Детства»

«Наша Ленинградская область крепка семейными традициями. И всем нам хочется, чтобы дружных крепких семей было как можно больше. Законодательное собрание Ленинградской области ежегодно расширяет меры социальной поддержки семей, материнства и детства в нашем регионе. Но не менее важна и моральная поддержка семей», — прокомментировала Людмила Тептина.

Фестиваль «День Детства», который реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области, как раз и дает возможность семьям отдохнуть и получить заряд радости и бодрости, проект, направлен на укрепление института семьи, возрождение семейных традиций.

Координатор проекта «Крепкая семья» отметила идею проведения парада близнецов и двойняшек «Мы с тобой две половинки» и «Парада сказок» от детских садов Луги и района.

Поддерживать семейные ценности и традиции - это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».