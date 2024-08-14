В Лужском районе прошел областной фестиваль «День Детства»
Координатор проекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия» в Ленинградской области Людмила Тептина вместе с председателем женсовета Лужского района Юлией Птицыной приветствовали его участников - многодетные семьи.
«Наша Ленинградская область крепка семейными традициями. И всем нам хочется, чтобы дружных крепких семей было как можно больше. Законодательное собрание Ленинградской области ежегодно расширяет меры социальной поддержки семей, материнства и детства в нашем регионе. Но не менее важна и моральная поддержка семей», — прокомментировала Людмила Тептина.
Фестиваль «День Детства», который реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области, как раз и дает возможность семьям отдохнуть и получить заряд радости и бодрости, проект, направлен на укрепление института семьи, возрождение семейных традиций.
Координатор проекта «Крепкая семья» отметила идею проведения парада близнецов и двойняшек «Мы с тобой две половинки» и «Парада сказок» от детских садов Луги и района.
Поддерживать семейные ценности и традиции - это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».