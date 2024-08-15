Александр «Тринадцатый»: от противника нас отличает гуманность

Алексей является опытнейшим врачом и потомственным военным. Его отец также был боевым офицером, поэтому при выборе жизненного пути у нашего героя не было сомнений. Он стал военным врачом – и ни разу не пожалел об этом выборе. За годы тяжёлой работы «Тринадцатый» был удостоен государственных наград, одна из которых была получена в зоне СВО – медаль «За спасение погибавших».

– После окончания обучения в военно-медицинском институте я был направлен для прохождения службы буквально на край света – остров Кунашир. Там исполнял обязанности начальника медслужбы. Далее попал в Чечню, где участвовал в контртеррористических операциях, за которые был представлен к госнаграде «За боевые отличия», – рассказывает «Тринадцатый».

В 2022 году Алексей планировал увольняться из Вооруженных сил, но началась специальная военная операция. Наш собеседник просто не мог остаться в стороне – и отправился на передовую.

– По прошествии двадцати лет службы решил увольняться из армии, но после звонка товарища, который являлся начальником медицинской службы, остался дальше защищать нашу Родину. Так и попал в 2022 году в зону спецоперации для выполнения задач, – вспоминает герой.

На фронте Александр исполнял различные обязанности. Начиная с начальника медицинской службы бригады и заканчивая начальником медслужбы целой армии. Но несмотря на то, что занимал руководящие должности, работал напрямую с ранеными в госпиталях.

Как опытный медицинский специалист, «Тринадцатый» рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются медслужбы на фронте.

– На фронте часто приходится приспосабливать помещения для работы. Это бывают здания бывших школ или подвалы. Также и боевые действия изменились. У нашего врага совершенно нет никаких критериев ведения войны. Они нацеленно охотятся за медиками и эвакуационными группами на позициях, чтобы нанести максимальный урон. Но это нас и отличает от противника – гуманность, – признаётся военврач.

Также Алексей отметил, что российские медики не делят людей на своих и чужих, а лечат всех.

– Для нас нет деления на национальности или вероисповедания – мы оказываем медпомощь всем, кто в ней нуждается. Начиная с мирных жителей и заканчивая ранеными солдатами противника. Для наших медиков все – обычные пациенты. Если на операционном столе пациент, то не имеет значения, кто он – русский, украинец или дагестанец! – рассуждает ветеран спецоперации.

Военный врач рассказал, что качество работы зависит от эмоционального состояния, а также отметил, что помогает медикам сохранять стрессоустойчивость на передовой.

– Образование врача – оно само по себе предусматривает крепкую стрессоустойчивость. Более чем восемь лет обучения специалиста стабилизируют психику медика, и когда он попадает в тяжёлые эмоциональные ситуации, быстро находит решение, – уверен ленинградец. – Конечно, состояние здоровья пациента во многом зависит от эмоционального состояния врача, поэтому наши специалисты всегда работают с улыбкой, подбадривают раненых, несмотря на сложившуюся вокруг обстановку.

Материал подготовлен фондом «Ленинградский рубеж»