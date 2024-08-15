Год Команды заботы: для детей-сирот — современные автобусы

«Решили в Год Команды заботы обеспечить современными автобусами все ресурсные центры, где воспитывают детей-сирот. Убедился: транспорт безопасный, хорошие удобные сиденья, возле каждого кресла — кнопка связи с водителем. Ребята смогут ездить не только в школу, но и на мероприятия в нашей области и других регионах, на этих автобусах можно будет привозить участников интересных, полезных мероприятий», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Новые автобусы, приобретенные за счет субсидии бюджета Ленинградской области в размере 37,6 млн руб., отправились в Ивангородский, Никольский, Выборгский, Толмачевский, Сиверский, Свирьстройский и Кингисеппский ресурсные центры.

Каждая Газель оборудована устройством ЭРА – ГЛОНАСС, кондиционером, системой климат-контроля с поддержкой заданной температуры, кнопками вызова водителя, сигнализацией, прилагается комплект зимней резины с дисками.

Также за счет бюджета Ленинградской области в ресурсных центрах в этом году идет строительство спортивных площадок для детей, ремонт помещений и инженерных сетей.