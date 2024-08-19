Как выбрать яблоки

Перед тем как купить яблоки, нужно определиться, как вы их планируете использовать. Например, для выпечки и запекания мяса лучше подойдут кислые и твердые сорта, а для джема или варенья — мягкие и сладкие.

При выборе яблок важно внимательно рассмотреть плоды. Они должны быть целыми, чистыми и крепкими на ощупь. От яблоко не должно неприятно пахнуть, а на его поверхности — кожуре — не должно быть белого налета, темных пятен, червоточин, повреждений, вызванных насекомыми или болезнями, морщин, а также других признаков, которые свидетельствуют о начале увядания продукта. Идеальный плод должен быть средним по размеру, однако все зависит от сорта. Как правило, чем тяжелее плод, тем он сочнее.

Не стоит забыть и о распространенном мифе, что более качественные яблоки можно купить только с рук. В ранее проведенным Роскачеством исследовании эксперты обнаружили следы пестицидов в образцах, которые были куплены как в магазинах и на рынках, так и с рук. Однако причин для беспокойства нет — обнаружены были лишь следовые количества пестицидов, не превышающие установленные нормы.

Снимать ли кожуру с яблок?

В яблочной кожуре содержит много полезных веществ — пищевые волокна, витамины и антиоксиданты. Поэтому ее употребление полезно для здоровья.

Если яблоки из вашего сада, и вы точно знаете, что они ничем не обработаны, то их можно есть с кожурой. В случае же с плодами, которые были приобретены в магазине, на рынке или с рук, неизвестно, где и как их выращивали.

Если яблоки привезли издалека, то на них скорее всего будет тонкий слой глянцевого покрытия, напоминающего воск. Оно необходимо для удержания влаги в плодах, но для кишечника является достаточно агрессивной средой. Отмыть это покрытие полностью (даже путем замачивания), к сожалению, невозможно.

Поэтому, чтобы обезопасить себя, перед употреблением лучше всего срезать кожуру тонким слоем, поскольку непосредственно под ней находится значительное количество калия.

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