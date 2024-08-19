Людмила Тептина: новый учебный год в «Школе третьего возраста» начнется в комфортных условиях

«Хорошие новости получила из «Школы третьего возраста» в Гатчине - здесь практически завершен ремонт, средства на который, в том числе выделили мы с коллегами - все депутаты областного парламента от Гатчинского района», — отметила она.

Курсисты «Школы третьего возраста», которая, располагается в здании бывшей железнодорожной школы № 36 в Химози, рассказали о ремонте, что в школе теперь появилось два светлых кабинета с новыми окнами, освещением и полом, компьютерный класс и танцевальная студия.

Основную часть денежных средств выделили из депутатского фонда депутаты Законодательного Собрания: Координатор проекта «Крепкая семья» Партии «Единая Россия» в Ленинградской области Людмила Тептина, депутаты - Сергей Коняев, Александр Русских, Татьяна Бездетко, Олег Белов. Также был объявлен общий сбор среди местных жителей.

После сбора денежных средств волонтеры уже самостоятельно покрасили стены и пригласили новых курсистов в чистые и уютные классы для занятий и мероприятий.

Людмила Тептина поблагодарила всех партнёров и друзей за помощь в важном и социально значимом деле, теперь новый учебный год в «Школе третьего возраста» начнется в комфортных условиях.

Строительство и капремонт общеобразовательных учреждений, развитие и поддержка сферы образования – одно из приоритетных направлений народной программы «Единой России».