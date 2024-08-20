Координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина поздравила жителей Сусанинского поселения

«У каждого человека есть дорогой сердцу уголок, своя малая родина. Жители Сусанинского поселения продолжают славную летопись своего поселения, которому в этом году исполнилось 110 лет. Знаю жителей Сусанинского поселения, как людей трудолюбивых, инициативных, ответственных. Многих из них на празднике наградили за плодотворную деятельность и активное участие в жизни поселения», — прокомментировала Людмила Тептина.

В рамках празднования в поселке Сусанино прошла ярмарка с мастер-классом по плетению маскировочных сетей. Гости праздника могли написать письмо солдату, купить понравившуюся вещь или научиться плести сети. Все вырученные средства пойдут на закупку необходимых вещей для бойцов. Координатор проекта «Крепкая семья» Людмила Тептина выразила благодарность волонтерам за их труд.

Также отдельно был отмечен коллектив Сусанинского культурно-досугового центра за прекрасную развлекательную и концертную программу.

Каждый из нас хочет видеть свою малую родину процветающей, комфортной для проживания людей всех возрастов, и это во многом зависит от нас самих. Создание комфортных условий для жизни людей, развитие поселений и сохранение традиций - это ключевые компоненты Народной программы «Единой России».