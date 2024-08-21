Юных ленинградцев познакомят с «Пушкинской картой» в МФЦ

Таким образом, МФЦ становятся одним из ключевых центров информирования о проекте «Пушкинская карта» молодых людей, вступающих во взрослую жизнь. В брошюре содержится подробная инструкция про оформление карты, ее активацию и использование для посещения музеев и театров России.

Совместный проект Минкультуры, Минцифры и Почта Банка – «Пушкинская карта» реализуется в России с сентября 2021 года. Он позволяет молодым людям бесплатно посещать музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения культуры за счет федерального бюджета. Участвовать в программе могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет, номинал банковской карты составляет пять тысяч рублей, в программе участвуют более 800 организаций культуры по всей России.

В МФЦ Ленинградской области церемонии вручения первого паспорта 14-летним гражданам России проводятся в торжественной обстановке. Подробнее об услуге МФЦ – на сайте.