Пожарным и спасателям Ленинградской области — новая техника

«Всегда приятно вручать новую технику, тем более, что мы это делаем в Ленинградской области регулярно. Наша основная задача, чтобы все, кто работает в службе спасения были мобильны, эффективны и могли вовремя прийти на помощь в любой ситуации. Люди должны понимать, что они всегда могут рассчитывать на вашу поддержку. Граждане, предприятия, организации, те кто заблудился в лесу, вышел на лед должны быть гарантированы в том, что их спасут и им помогут.

Самое важное, чтобы эта техника использовалась как можно реже, чтобы меньше было тех случаев, когда она понадобится. Вам всем здоровья, успехов в службе!», – пожелал спасателям успехов в службе Александр Дрозденко.

Подразделениям ГКУ «Леноблпожспас» вручены пикапы «SollersST6» с комплектом гидравлического аварийно-спасательного оборудования, автомобили Лада Веста в комплекте с переносной установкой пожаротушения «Натиск», несколько Газелей Next и УАЗ Профи. Всего 12 единиц вспомогательного и оперативно-служебного транспорта. Среди них и автомобиль Газель Next для доставки дежурной смены службы пожаротушения к месту чрезвычайной ситуации и обеспечения оперативной работы штаба пожаротушения, оборудованный комплектом гидравлического аварийно-спасательного оборудования, средствами связи, средствами индивидуальной защиты.

Еще 11 единиц техники и специального оборудования сегодня вручили

ГКУ «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» и входящей в его состав Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Это пикапы «Sollers ST6» в комплекте с подводным робототехническим комплексом «Гном» и мультикоптером «DJI», аэроботы «Фантом 850А».

В свою очередь, подводный робототехнический комплекс «Гном» предназначен для проведения подводных аварийно-спасательных, поисковых работ, а также для обследования мест ЧС, максимальная рабочая глубина до 150м, максимальная дальность обследования (от лодки) до 400м, есть возможность осмотра труднодоступных мест.

Мультикоптером «DJI» позволяет проводить поисково-спасательные работы в лесных массивах и над водными объектами, а также мониторинг ледовой, пожароопасной и паводковой обстановки, дальность полета до 5км, максимальная высота полета до 6км, максимальное время полета 46 мин.

Аэробот «Фантом 850А» используется для доставки спасателей, водолазов и необходимого аварийно-спасательного оборудования в места проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ на акватории области, максимальная скорость 66 узлов, вместимость до 10 человек.

Вся техника и оборудование приобретены в рамках областной программы «Безопасность Ленинградской области».

С начала года подразделениями ГКУ «Леноблпожспас» потушено свыше 2500 пожаров, в результате которых спасено более 360 человек, эвакуировано более 980 человек. Произошло 232 выезда на ДТП. С начала года подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области провели 722 поискало-спасательные работы, спасено: 469 человек.