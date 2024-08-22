В фокусе внимания — экология Гатчины

Было отмечено, что реализация проекта экотехнопарка направлена на развитие экономики замкнутого цикла — одной из инициатив социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года.



Сам объект будет представлять из себя индустриальный (промышленный) парк, часть инфраструктуры которого будет использоваться для вовлечения в хозяйственный оборот вторичного сырья.



Строительство парка, несомненно, станет фактором достижения цели по созданию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Ознакомиться с его проектом можно на официальном сайте ППК «РЭО»: https://reo.ru/ecodigital/leningrad-region?ysclid=m02..



Администрации Гатчинского муниципального округа было поручено провести анализ необходимости дооснащения контейнерных площадок дополнительными емкостями для накопления ТКО, а также проработать вопрос о создании дополнительных контейнерных площадок.



Не обошли экоактивисты и вопрос раздельного накопления отходов (РСО). Жители пожаловались на низкий уровень информативности на контейнерах для РСО и попросили внести соответствующие изменения. Михаил Ильин поручил комитету Ленинградской области по обращению с отходами, совместно с Региональным оператором, подготовить ряд вариантов информационных наклеек на контейнеры для РСО и провести голосование среди жителей на лучший проект.



Для контроля экологической ситуации встречи с активными жителями Гатчины и Гатчинского муниципального округа будут продолжены.



На встрече присутствовали представители профильных комитетов Ленинградской области — правопорядка, эконадзора, природных ресурсов, по обращению с отходами, здравоохранения, федеральных ведомств — Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Администрации Гатчинского муниципального округа, а также представители ППК «РЭО», Регионального оператора, «Новый Свет-ЭКО» и «Экоцифры».