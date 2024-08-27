«Единая Россия» подвела итоги Всероссийской акции «Крепка семья — сильна Россия»

«Мы делаем простые, но правильные и нужные, добрые дела. В прошлом году больше 400 тысяч человек приняли участие в наших мероприятиях. Главными её участниками будут детские сады и их воспитанники. По итогам 50 победителей получат призы», — ранее отметил координатор партпроекта «Мир возможностей» Роман Романов.

В ходе акции воспитателям и родителям нужно было провести для детей: образовательный модуль, в рамках которого ребята обсудили такие семейные ценности, как любовь, доверие, взаимопонимание, уважение, справедливость, милосердие; творческий модуль, в котором родители с детьми сделали свой проект на тему семьи и дополнительное мероприятие на выбор: конкурсы стихов или рисунков, экскурсии и исследования.

Акцию «Крепка семья — сильна Россия» поддержал 61 регион нашей страны. В Ленинградской области в июне этого года детский сад №32 города Выборга стал победителем среди более 1100 участников, награждение состоялось в начале августа.

Участвующие проводили различные мероприятия, а также создавали карту семьи, где указывали важные города и другие населенные пункты в России, где бывали семьей или проживают родные и близкие. Здесь важно, что это не только работа с детьми, но и помощь родителям: подсказать, направить. Организаторам удалось привлечь внимание семей к сохранению обычаев и традиций, передающихся из поколения в поколение.

В рамках этой акции можно было показать, какая большая наша страна, какая она красивая, сколько в ней городов.

Создание условий в семье для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей, отечественных исторических и национально-культурных традиций России, — это основные компоненты Народной программы «Единой России».