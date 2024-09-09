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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

10.09.2024 с 09:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Вероланцы,

д. Новая,

д. Шпаньково,

СНТ «Красная нить».

 

10.09.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

д. Большое Рейзино, дома 31-37,    

д. Хюттелево.

 

10.09.2024 с 15:00 до 17:00

Пудомягское СП:

д. Покровская.

 

10.09.2024 с 10:00 до 17:00

Коммунарское ГП:

г. Коммунар; ул. Антропшинская, д 1-29, 2-30, 31-73, 32-64, 75-115, 64-174,

ЧП Егоров Магазины.

 

10.09.2024 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Мины, ул. Краснофлотская, Сиверское шоссе, магазин Пятерочка.

 

10.09.2024 с 09:00 до 18:00

Войсковицкое СП:

п. Войсковицы, пл. Манина дома 1-10, 17, 17а, 17б, 19, 23, (здания администрации с.п., д/с, почта, пятёрочка).        