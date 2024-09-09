Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 10 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 10 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
10.09.2024 с 09:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Вероланцы,
д. Новая,
д. Шпаньково,
СНТ «Красная нить».
10.09.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
д. Большое Рейзино, дома 31-37,
д. Хюттелево.
10.09.2024 с 15:00 до 17:00
Пудомягское СП:
д. Покровская.
10.09.2024 с 10:00 до 17:00
Коммунарское ГП:
г. Коммунар; ул. Антропшинская, д 1-29, 2-30, 31-73, 32-64, 75-115, 64-174,
ЧП Егоров Магазины.
10.09.2024 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Мины, ул. Краснофлотская, Сиверское шоссе, магазин Пятерочка.
10.09.2024 с 09:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Войсковицы, пл. Манина дома 1-10, 17, 17а, 17б, 19, 23, (здания администрации с.п., д/с, почта, пятёрочка).
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