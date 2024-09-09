Ленинградцев приглашают принять участие в ИТ–диктанте

ИТ-диктант пройдет 12 сентября на платформе ит-диктант.рф.

Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и поможет каждому оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

Участникам предстоит ответить на 32 вопроса по 7 направлениям: от основ работы с компьютерной техникой до проверки навыков работы в социальных сетях и защите личных данных.

В диктанте представлены 3 уровня сложности: для учащихся начальной школы (1-4 классы); стандартное тестирование; тестирование для продвинутых пользователей.

Акция проходит при поддержке Минцифры России, Минобрнауки РФ и Минпросвещения РФ.

В 2023 году в ИТ-диктанте приняли участие 120 980 человек из 89 субъектов РФ, а также из Беларуси, Азербайджана и Таджикистана. 63% участников моложе 18 лет. 10 тысяч участников набрали 100 баллов. Ленобласть вошла в ТОП-10 регионов по доле результатов в 100 баллов (наивысший результат набрали 280 ленинградцев).

Больше всего участников – 13462 человека - из Ростовской области. Топ регионов по среднему баллу с результатом 77 баллов возглавили Республика Мордовия и Запорожская область.

Повышение цифровой грамотности населения - в числе приоритетов нацпроекта «Цифровая экономика».