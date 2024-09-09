В ленинградские школы приходит футбол

«Удивительно, но футбол в Ленобласти набирает популярность у девочек: в этом году на специализированных школьных уроках и футбольных секциях ждут 20 тысяч ленинградских учеников, и мальчишек из них только чуть больше половины.

В этом году уже 66 областных школ участвуют в проекте Российского футбольного союза по развитию самого массового вида спорта. А тренеры присматривают талантливых ребят в любительские футбольные команды и спортшколу «Ленинградец», — отметил Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

К проекту Российского футбольного Союза «Футбол в школе» в новом учебном году присоединились 9 школ.

Для сравнения, в 2023/2024 учебном году в проекте участвовали 57 школ, футболом занималось 13 973 детей. Из них 48% - девочки.

Из 9 присоединившихся к проекту школ 8 уже получили новый инвентарь: комплект разметочных фишек, 12 конусов, 30 манишек, сумки для мячей, 4 комплекта футбольных ворот, 40 футбольных мячей и насос.

В целом по стране в 2024/25 учебном году к проекту Российского футбольного союза «Футбол в школе» присоединятся еще 1035 общеобразовательных организаций. Сейчас инициатива РФС охватывает 5185 школ по всей стране. Это – каждая восьмая школа России. Участниками активностей проекта станут свыше 1,8 млн школьников. «Футбол в школе» реализуется совместно с Министерством просвещения РФ при поддержке Министерства спорта РФ.