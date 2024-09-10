Гатчинцы получили награды Следственного комитета

В своем выступлении руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области Сергей Сазин рассказал о проводимой следственным управлением работе по патриотическому воспитанию молодежи, уделяя значительное внимание поисковым, мемориальным и информационно-просветительским мероприятиям, а также работе консультативного совета по организации взаимодействия и координации проведения поисковой и историко-архивной деятельности, действующего при Следственном управлении СКР по Ленинградской области, подчеркнув, что благодаря полученной за прошедшие три года от членов Консультативного совета информации, анализу архивных материалов, предметов и документов, обнаруженных по результатам поисковой деятельности, допросов краеведов, историков, потомков погибших мирных жителей и военнопленных, участников уголовного судопроизводства в рамках расследования уголовных дел, в октябре 2022 года Ленинградским областным судом в полном объеме удовлетворено исковое заявление прокурора региона о признании преступлений нацистов в Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны геноцидом советского народа.

«Указанное свидетельствует о доказанности исторической правды, достижении справедливости в защиту национальных интересов нашей страны», - отметил Сергей Тихонович.

Председатель Совета ветеранов следственного управления Владимир Иванович Старцев отметил важность проводимой работы следователей, направленной на увековечивание важных исторических событий, сохранение памяти об участниках Великой Отечественной войны, выявление неизвестных воинских захоронений, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества, а также патриотическое воспитание граждан Российской Федерации.

В рамках мероприятия правами Председателя Следственного комитета Российской Федерации медалью «За высокую гражданственность» награждена Людмила Голубева - председатель Совета ветеранов и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Благодарность Председателя СК России вручена главному врачу СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им.П.П. Кащенко Олегу Лиманкину, директору ГКУ «Ленинградский областной государственный архив в городе Выборг Юлии Крипатовой.

Также правами Председателя СК России поощрены наиболее отличившиеся сотрудники следственного управления СК России по Ленинградской области.

Фото СУ СК России по Ленинградской области