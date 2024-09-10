Грамоты – гатчинским кадетам

3 сентября на территории Петропавловской крепости, в атриуме Комендантского дома, состоялась церемония чествования учащихся, которые показали лучшие результаты в военно-патриотических, историко-культурных и научно-исследовательских викторинах, а также стали победителями детских и молодежных спортивных турниров. В мероприятии приняли участие обучающиеся Ленинградской, Белгородской, Воронежской, Донецкой, Запорожской и Тульской областей.

Среди награжденных —учащиеся 11 кадетского класса Гатчинской школы № 11 Роман Шкирмин и Евгений Краснов. Кадетам вручили грамоты за участие в мероприятиях, направленных на формирование системы нравственных и смысловых ориентиров, и реализацию проектов, обеспечивающих сохранение исторической памяти о подвигах защитников Отечества.