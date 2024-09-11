Ленобласть продолжает помощь участникам СВО
Ленобласть готовит к открытию новые площадки по реабилитации участников СВО в Коммунаре и Отрадном. Дорожную карту по размещению в регионе дополнительных мощностей кластера комплексного сопровождения и реабилитации проработали на встрече губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и ректор ВМА Евгений Крюков.
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«Центр в Ириновке уже готов принимать пациентов, в ближайшее время открываем дополнительные мощности в Коммунаре и Отрадном. Всю работу координируем в рамках развития кластера комплексного сопровождения и реабилитации.
Важно, чтобы ребята, которые еще только готовятся к протезированию, видели и общались с теми, кто, уже получив протез, занимается реабилитацией и обучается новым профессиям», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
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