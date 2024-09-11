Ленобласть продолжает помощь участникам СВО

«Центр в Ириновке уже готов принимать пациентов, в ближайшее время открываем дополнительные мощности в Коммунаре и Отрадном. Всю работу координируем в рамках развития кластера комплексного сопровождения и реабилитации.

Важно, чтобы ребята, которые еще только готовятся к протезированию, видели и общались с теми, кто, уже получив протез, занимается реабилитацией и обучается новым профессиям», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.