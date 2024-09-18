Ленобласть поддерживает благотворителей

Меры налогового стимулирования и другие виды поддержки бизнеса представлены сегодня на первом заседании координационного совета по развитию благотворительной деятельности Ленинградской области.

«Сегодня мы делаем первый шаг на пути к системному развитию благотворительности в нашем регионе. Совет — не просто формальность, а реальная возможность объединить усилия власти, бизнеса и общественников. Благотворительность — это основа нашего общества, это проявление человеческой доброты и заботы о тех, кто нуждается в поддержке. Наш совет — не орган по сбору и раздаче финансовых средств. Наша задача — создать условия, при которых каждый сможет внести свой вклад в развитие благотворительности. Я уверен, что совместными усилиями мы сможем создать культуру благотворительности, которая станет неотъемлемой частью жизни нашего региона», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Совет рассмотрел проекты Дорожной карты по развитию благотворительной деятельности в регионе и учреждения ежегодной премии общественного признания «Команда 47».В частности, в качестве мер налогового стимулирования благотворительной деятельности законопроект предполагает снижение меценатам на 25% налога на имущество в областной бюджет, при условии пожертвований организациям, включенным в реестр благотворительных организаций Ленинградской области или на софинансирование грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций.

Ежегодная премия общественного признания «Команда 47» будет вручаться как благотворителям, так и благотворительным организациям, юридическим и физическим лицам. Номинации премии будут соответствовать основам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Проекты дорожной карты по развитию благотворительной деятельности в Ленинградской области на 2024-2030 годы и ежегодной премии общественного признания «Команда 47» разработаны комитетом общественных коммуникаций Ленинградской области.