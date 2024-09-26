Бюджет Ленобласти-2025: больше половины – социальной сфере

На заседании регионального правительства первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов Роман Марков представил проект бюджета региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

«Сегодняшний проект бюджета позволяет выполнить все наши публичные нормативные обязательства следующей трехлетки, обеспечить поступательное развитие Ленинградской области и обеспечить сбалансированность бюджетов, в том числе, муниципальных районов», – отметил Роман Марков.

Согласно проекту главного финансового документа, традиционно наибольшую сумму доходов областной казны составит налог на прибыль организации — 104,2 млрд рублей. Налог на доходы физических лиц — 60,2 млрд рублей. Третий по значимости налоговый источник — налог на имущество организаций с ростом в 12% составит 32 млрд рублей.

Более 80% расходов бюджета области приходятся на госпрограммы, где приоритетными являются образование — 57,5 млрд рублей, социальную поддержку — 43 млрд рублей, здравоохранение — 34,3 млрд рублей. Кроме того, значительные средства будут направлены на развитие дорожной инфраструктуры — 27,2 млрд рублей и сферу ЖКХ и ТЭК — 15,2 млрд рублей.

Минимальная зарплата в Ленобласти в 2025 году составит 23 470 рублей, при этом величина прожиточного минимума составит 20 682 рублей. Планируется, что в целом по стране минимальный размер оплаты труда составит 22 440 рублей.

В 2025 году введут в эксплуатацию 32 объекта Адресной инвестиционной программы. Речь идет о 7 объектах образования, в том числе, школы в Сухое, Гатчине и Новоселье; 5 объектах здравоохранения, в том числе, амбулатории в Тельмана и Лаголово, поликлиника в Кировске; 8 спортивных объектов, в том числе, ФОК Дубровка и стадион «Нефтяник» в городе Кириши. Среди дошкольных учреждений — 7 детских садов, а также 5 учреждений культуры, в том числе, КДЦ «Приморск».